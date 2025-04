Saiba onde assistir os jogos da 2ª rodada do Brasileirão 2025

Depois de um meio de semana em que a grande maioria dos clubes brasileiros da Serie A fizeram suas estreias em torneios continentais, agora as atenções voltam para o Brasileirão no próximo final de semana. As partidas serão válidas pela 2ª rodada da competição.

Na primeira rodada já foi possível acompanhar uma série grandes clássicos nacionais como Palmeiras x Botafogo, Flamengo x Internacional, Grêmio x Atlético Mineiro, entre outros. No fim de semana, ainda não teremos clássicos regionais, mas os embates entre gigantes do país geram uma grande expectativa.

Com a vitória por 2 a 0 em cima do Fluminense, o Fortaleza lidera a competição ao lado do Juventude, que estreou bem e venceu o Vitória pelo mesmo placar. Em São Paulo, nenhum dos representantes do estado conseguiu vencer na primeira rodada: Palmeiras, Corinthians, São Paulo e RB Bragantino empataram, enquanto Santos e Mirassol perderam. No Rio, apenas o Vasco somou os 3 pontos.

Confira os jogos da 2ª rodada, onde assistir e detalhes:

Sábado, 05

Corinthians x Vasco – 18h30, Neo Química Arena

Um dos jogos que abre a 2ª do Brasileirão é o clássico entre Corinthians e Vasco. Na estreia, o Corinthians conseguiu um empate importante contra o Bahia em Salvador, enquanto o Vasco somou os 3 pontos após vencer o Santos de virada. No meio de semana, ambos estiveram em ação pela Sul-Americana, com o Corinthians sendo derrotado em casa pelo Huracán e o Vasco conseguindo um empate diante do Melgar, no Peru.

Transmissão: Prime Video (Streaming)

Ceará x Grêmio – 18h30, Castelão

No mesmo horário, Ceará e Grêmio medem forças na casa do alvinegro. O Vozão vem de um empate na última segunda-feira contra o Bragantino, por 2 a 2. Já o Grêmio vem embalado: vitória na estreia contra o atlético mineiro e triunfo na Sul-Americana diante do Sportivo Luqueño.

Transmissão: Premiere (pay-per-view)

Botafogo x Juventude – 21h, Engenhão

Atual campeão do Brasileirão, o Botafogo ainda não engrenou em 2025. Depois de eliminação precoce no Campeonato Carioca e derrotas na Supercopa Rei e Recopa Sul-Americana, o Fogão não venceu nas estreias do Campeonato Brasileiro e Libertadores, e agora espera uma sequência positiva. O Juventude, por sua vez, lidera provisoriamente o torneio após vencer o Vitória na 1ª rodada.

Transmissão: SporTV e Premiere (pay-per-view)

Domingo, 06

Fluminense x Bragantino – 16h, Maracanã

Jogando em casa e com a provável estreia de Renato Gaúcho no comando técnico da equipe, o Fluminense busca sua primeira vitória no Brasileirão. O adversário do Tricolor será o Bragantino, que não vive grande fase e não sabe o que é vitória, nos 90 minutos, há quatro jogos.

Transmissão: Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)

Atlético Mineiro x São Paulo – 16h, Mineirão

Campeão mineiro, o Atlético Mineiro vive boa fase, apesar da derrota para o Grêmio na 1ª rodada do Brasileirão. Por outro lado, o São Paulo venceu na Libertadores e chega confiante para o confronto.

Transmissão: Amazon Prime (streaming), Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e SporTV (TV fechada)

Mirassol x Fortaleza – 18h30, Maião

Pela primeira vez disputando a Serie A do Brasileirão, o Mirassol espera conseguir sua primeira vitória na história do torneio. Para isso, encara o Fortaleza, que chega para o confronto após uma dura derrota na estreia da Libertadores, 3 a 0 para o Racing no Castelão.

Transmissão: Premiere (pay-per-view)

Internacional x Cruzeiro – 18h30, Beira-Rio

Um dos grandes jogos da rodada será disputado no Beira-Rio, estádio do Internacional. O Colorado vai em busca da primeira vitória na competição, mas terá um confronto difícil contra o reforçado Cruzeiro, que venceu na estreia do torneio.

Transmissão: Premiere (pay-per-view)

Vitória x Flamengo – 18h30, Barradão

Jogando diante de sua torcida, no Barradão, o Vitória terá um confronto duríssimo diante do Flamengo. As equipes jogaram no meio de semana por Sul-Americana e Libertadores, respectivamente, e apenas o Flamengo conseguiu a vitória. O Leão ficou apenas no empate diante da Universidad Católica.

Transmissão: Premiere (pay-per-view)

Sport x Palmeiras – 18h30, Ilha do Retiro

Depois de arrancar um empate contra o São Paulo no MorumBIS na estreia do Brasileirão e se sagrar campeão Pernambucano no meio de semana, o Sport quer manter a grande fase. Do outro lado, o Palmeiras reencontrou o caminha da vitórias e agora quer voltar a manter o padrão de resultados positivos.

Transmissão: TV Record (TV aberta), CazéTV (streaming) e Premiere (pay-per-view)

Santos x Bahia – 20h, Vila Belmiro

Ainda sem contar com Neymar, que segue se recuperando de lesão, o Santos quer se recuperar na competição após a virada levada sobre o Vasco na 1ª rodada. Do outro lado, o Bahia vem apresentando um dos melhores desempenhos dentro dos clubes da Serie A, mas quer transformar as atuações em resultados mais consistentes.

Transmissão: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)