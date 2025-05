Saiba onde assistir e presenças confirmadas no MET Gala 2025

Conhecido como “a maior noite da moda”, o Met Gala 2025 acontece nesta segunda-feira, 5, e reúne as mais diversas celebridades do mundo do entretenimento no Metropolitan Museum of Art, em Nova York.

Entre os nomes confirmados para o tradicional evento beneficente estão: Simone Biles, Usher e Janelle Monáe.

Neste ano, o tema que dita o código de vestimenta dos convidados – e que irá movimentar as discussões nas redes sociais nesta noite – é “Feito sob Medida para Você”, baseado na exposição “Superfine: Tailoring Black Style” (Moldando o Estilo Negro).

Onde assistir?

Apesar da cerimonia com jantar ser exclusiva aos convidados, a edição americana revista da “Vogue” transmitirá o tapete vermelho ao vivo pelas suas redes socias. Uma live no YouTube está agendada para começar às 19h (horário de Brasília).