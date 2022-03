Saiba onde assistir ao último jogo das quartas de final do Paulistão Confira o horário das transmissões de Corinthians x Guarani desta quinta-feira

As semifinais do Paulistão estão praticamente difinidas. Corinthians e Guarani duelam, nesta quinta-feira (24), às 19h, na Neo Química Arena, em busca da última vaga na semi do torneio. O Timão se classificou na primeira posição do grupo A, com 23 pontos, e o Bugre ficou em segundo, com 14.



Confira abaixo a programação de transmissão do duelos do dia:

19h – Corinthians x Guarani

Onde assistir: Youtube, Premiere e Paulistão Play

E MAIS:

Saiba mais