Saiba onde assistir a América-MG x Botafogo pelo Brasileirão 2022 América-MG e Botafogo se enfrentam no Independência, às 21h deste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro

Neste sábado, América-MG e Botafogo se enfrentam no estádio Independência, às 21h, pela sétima rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão com imagens dos canais SporTV e Premiere. Além disso, os torcedores também podem acompanhar o jogo pelo Tempo Real do LANCE!/Voz do Esporte.







Atualmente, o América-MG ocupa a nona colocação do Campeonato Brasileiro, com nove pontos conquistados. O time de Vagner Mancini, cabe destacar, vem de dois resultados ruins na temporada: no Brasileirão, perdeu para o Coritiba fora de casa; na Libertadores, empatou com o Tolima e não tem mais chances de avançar às oitavas de final.

O Botafogo, por sua vez, é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, com 11. O time de Luís Castro vem de uma vitória em casa e de virada sobre o Fortaleza, na última rodada da competição.

Abaixo, confira mais informações sobre a partida:

AMÉRICA-MG X BOTAFOGO

Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 21/05/2022, às 21h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Neuza Ines Back (FIFA-SP)

Quarto árbitro: Ronei Candido Alves (MG)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Onde assistir: SporTV, Premiere e em Tempo Real no LANCE!/Voz do Esporte