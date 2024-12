Saiba o significado do suposto nome da segunda filha de Neymar e Bruna Biancardi

Neymar e Bruna Biancardi surpreenderam ao revelar que serão papai e mamãe pela segunda vez juntos! Na tarde de Natal, quarta-feira, 25, o casal compartilhou um vídeo no Instagram anunciando que estão grávidos e aproveitaram para revelar o sexo do bebê durante um chá revelação surpresa realizado na mansão do jogador em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, com a presença de pelo menos 40 pessoas, entre familiares e amigos íntimos do jogador e da influenciadora.

Nas imagens, os filhos de Neymar, Davi Lucca, de 13 anos, fruto de seu relacionamento com Carol Dantas, e Mavie, de 1 aninho, filha com Bruna Biancardi, estavam presentes no momento especial. De mãos dadas, eles apertaram o botão que revelou o sexo do bebê: mais uma menininha.

Vale lembrar que, além de Davi e Mavie, Neymar também é pai de Helena, de cinco meses, filha de seu breve relacionamento com a modelo Amanda Kimberlly.

Nome da criança revelado

Segundo o Portal Leo Dias, os amigos íntimos de Neymar e Bruna Biancardi já sabem qual será o nome da quarta filha do jogador. Os colegas do casal indicam que eles já decidiram e que a neném se chamará Mel.

Significado do nome Mel

Mel é comumente um apelido relacionado a nomes como Melissa, Melanie, entre outros, mas também pode ser utilizado como nome próprio. Ele tem origem na palavra grega “meli”, que, por extensão, pode significar “doce como mel”.

O nome Mel é associado à doçura, suavidade e calor, características que são simbolicamente ligadas ao mel, o qual é conhecido por ser doce e naturalmente produzido pelas abelhas.

Na Bíblia Sagrada, o mel é mencionado 61 vezes, e seu significado é frequentemente associado à prosperidade e abundância. “Uma terra que mana leite e mel”, versículo que aparece 40 vezes na Bíblia, é, talvez, o mais conhecido e usado para descrever a Terra Santa.

Reprodução/Instagram

Reprodução/Instagram

Reprodução/Instagram