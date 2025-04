Saiba o significado do nome do primeiro filho de Thiaguinho e Carol Peixinho

Gravidez tardia

Com a notícia de que Carol Peixinho será mamãe, uma questão foi levantada: a idade da famosa, que completará 40 anos no próximo dia 12 de abril. Nos dias de hoje, a gravidez de mulheres após os 40 anos é algo bastante comum, mas pode apresentar riscos tanto para a mãe quanto para o bebê. Contudo, com os avanços da medicina, as mulheres têm cada vez mais a possibilidade de ter uma gestação saudável e natural, realizando, assim, o sonho de ter um filho.

De acordo com o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, toda gestação após os 35 anos é considerada de alto risco devido à idade materna avançada. Tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento, a incidência de gestações em mulheres de 35 anos ou mais aumentou significativamente, seja por concepção natural ou por fertilização in vitro. Atualmente, os riscos têm sido reduzidos graças ao maior acesso ao pré-natal e à melhoria dos cuidados com a saúde da mulher.

Além da ex-BBB, nomes como Gisele Bündchen, Claudia Raia, Fernanda Lima, Ivete Sangalo, Leandra Leal, Sabrina Sato, Viviane Araújo, entre outras personalidades, também optaram por uma gravidez tardia.

Para esclarecer todas as dúvidas e desvendar mitos e verdades sobre gestar um filho após os 40, a reportagem da IstoÉ Gente procurou o médico ginecologista Dr. Luiz Lessa, que falou sobre o assunto.

ISTOÉ GENTE: Antigamente, era considerado de risco gestar uma criança aos 40 anos. Nos dias de hoje, isso ainda é verdade?

Dr. Luiz Lessa: Ainda é verdade. Alguns riscos obstétricos aumentam em gravidezes que ocorrem após os 35 anos. É cientificamente conhecido que mulheres que engravidam após essa faixa etária apresentam maior chance de abortamentos espontâneos, doenças hipertensivas, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia e alterações cromossômicas (como as trissomias, entre elas a mais conhecida, que é a do cromossomo 21). Aumentar as chances não significa necessariamente que a paciente terá essas condições durante a gravidez, mas ela tem um risco maior do que as pacientes com idades mais jovens.

ISTOÉ GENTE: Quais são os cuidados necessários durante uma gravidez aos 40 anos?

Dr. Luiz Lessa: Todas as gestantes devem realizar um acompanhamento pré-natal adequado — ir às consultas e seguir as recomendações médicas. No primeiro trimestre de gestação, é importante ficar atenta a episódios de sangramento e dores em cólicas, uma vez que isso pode ser um sinal de abortamento.

O monitoramento da pressão arterial e da glicemia durante o pré-natal é fundamental para o rastreamento de doenças hipertensivas e diabetes gestacional. Além disso, é essencial adotar hábitos de vida saudáveis, como uma alimentação balanceada e a prática de atividade física — preferencialmente com acompanhamento profissional adequado.

ISTOÉ GENTE: Qual é a melhor idade para engravidar?

Dr. Luiz Lessa: Não existe uma recomendação sobre “a melhor idade para engravidar”. Hoje em dia, é cada vez mais comum adiar a maternidade. No passado, era frequente que as mulheres engravidassem em idades mais jovens — nossas avós engravidavam aos 20 e poucos anos. Com o advento dos métodos contraceptivos e a entrada da mulher no mercado de trabalho, houve uma mudança no comportamento social, e não é raro que elas venham a engravidar pela primeira vez entre os 35 e 40 anos.

O que recomendo hoje às minhas pacientes é que façam um planejamento reprodutivo, alinhando suas expectativas à realidade da sua vida, já que sabemos que as chances de engravidar de forma espontânea diminuem a partir dos 35 anos. Além disso, o ideal é que se preparem para a gestação, adotando hábitos de vida saudáveis antes da concepção, para reduzir os riscos de doenças hipertensivas e diabetes gestacional.