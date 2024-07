Saiba o que tem nas caixinhas que os atletas recebem no pódio em Paris

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2024 - 5:30 Para compartilhar:

Ao subirem nos pódios, os atletas vencedores dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 recebem, além das medalhas, uma caixinha como ‘brinde’ especial em celebração ao resultado na competição. O ato de entregar a lembrança é uma marca registrada das Olimpíadas e, a cada ano, o objeto é diferente.

Na Olimpíada deste ano, o item escolhido para presentear os atletas é um pôster especial dos Jogos Olímpicos. A arte vem embrulhada em uma caixa retangular e tem desenhos que variam de acordo com a medalha recebida, ouro, prata ou bronze.

Os brasileiros que já tiveram o prazer de receber o brinde foram Rayssa Leal, com o bronze no skate, William Lima, com a prata e Larissa Pimenta, com a medalha de bronze, ambos no judô.

Em outros anos, o brinde entregue não foi um pôster. Em Tóquio, os atletas recebiam um pequeno arranjo de flores que era amarrado junto ao mascote da Olimpíada. Em Londres, 2012, também foram entregues flores aos medalhistas. Já nos Jogos do Rio, o brinde era uma miniatura da logo da Olimpíada daquele ano.

A arte foi idealizada pelo francês Ugo Gattoni, de 35 anos, formado em design gráfico e que comanda um estúdio em Ivry-sur-Seine, nos subúrbios de Paris. Ao site oficial da Olimpíada, o artista revelou que o processo criativo demorou mais de duas mil horas, desde a concepção dos centenas de itens que compõem a arte até as cores presentes nos pôsteres.

A ideia do projeto é contar a história de Paris. Por isso, o desenho tem uma perspectiva aérea da capital francesa e, cada canto do quadro, é possível perceber uma referência a uma arena de provas, uma modalidade dos Jogos e até os pontos turísticos. Uma boa referência de estilo são as artes do famoso livro ‘Onde Está Wally’, criado pelo britânico Martin Handford.

A ideia inicial de criar essa lembrancinha para os medalhistas foi do diretor de design de Paris-2024, Joachim Roncin. “Eu queria que o pôster contasse inúmeras coisas, que fosse cheio de símbolos. Há muitos pequenos detalhes, são histórias dentro das histórias”, afirmou.

O contato com o artista veio em junho de 2023, quando o diretor Gattoni se reuniram no escritório oficial dos Jogos em Saint-Denis e um primeiro briefing foi feito. Ugo Gattoni conta que os primeiros desenhos já saíram poucas horas depois do primeiro encontro com Roncin.

“Eu imediatamente tive uma ideia. Cheguei em casa aqui no estúdio e já tinha o estádio em mente na minha viagem de volta. Eu queria fazer um estádio de Paris. Eu até já tinha feito um primeiro esboço”, explicou o designer.

As obras de Gattoni são edições limitadas e podem ser encontradas no site oficial das Olimpíadas pelo valor de 200 euros, que corresponde a R$ 1,2 mil. Elas são entregues aos atletas enroladas numa caixa de papelão e, abertas, medem 50x70cm.