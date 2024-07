Saiba o que pode ter causado tremor de magnitude 2,4 em SP

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/07/2024 - 10:39 Para compartilhar:

Um tremor de terra de magnitude 2,4 foi registrado na cidade de Barueri (SP) – município localizado na região metropolitana da capital paulista – durante a tarde desta segunda-feira, 29. Os abalos sísmicos também foram sentidos por moradores de Osasco (SP), Carapicuíba (SP) e no bairro Pinheiros, zona oeste de São Paulo (SP).

+ São Paulo tem tremor de terra e edifício evacuado após terremoto no Chile

+ Grande São Paulo: Barueri registra tremor de terra de baixa magnitude

O abalo sísmico foi registrado por estações da RSBR (Rede Sismográfica Brasileira) e analisado pelo Centro de Sismologia da USP (Universidade de São Paulo). Conforme a instituição, há a indicação de que o sismo teve origem natural, mas a possibilidade das atividades de mineração de pedreiras e indústrias de cimento da área terem causado o tremor não foi descartada.

Segundo a RSBR, eventos de magnitude entre dois e três ocorrem todas as semanas no Brasil e, em maioria, não são percebidos pela população. “No caso deste tremor de São Paulo, apesar do desconforto causado nas pessoas, é muito pouco provável que cause problemas maiores”, pontuou a entidade.

Em contato com o site IstoÉ, a Defesa Civil de São Paulo informou que continuará acompanhando o caso e informará a população em caso de novos eventos.