Saiba o que pode e o que não pode na Farofa da Gkay

A influenciadora Gkay preparou uma lista com restrições e permissões que os convidados famosos podem fazer durante a edição deste ano da Farofa da Gkay. O comunicado foi compartilhado antes da temática festa do memes, onde as celebridades escolhem momentos icônicos e se fantasiam.

“Todo mundo pediu e vai rolar! O segundo dia de Farofa será à fantasia, com o tema ‘memes’. A intenção é ser divertido e viral. É para ser uma zoeira maravilhosa, mas preciso da ajuda de vocês”, incia a nota.

Depois, seguem os pontos de atenção para todos que participaram da festa a fantasia:

Blackface (pintar o rosto para imitar uma pessoa negra, mesmo que seja para ‘homenagear’);

(pintar o rosto para imitar uma pessoa negra, mesmo que seja para ‘homenagear’); Indígena (a não ser que você seja, de fato, uma pessoa indígena);

(a não ser que você seja, de fato, uma pessoa indígena); Pessoas com deficiência ;

; Trajes religiosos : “Ninguém precisa atacar a fé de ninguém. Mesmo que para muitos seja engraçado, não é”;

: “Ninguém precisa atacar a fé de ninguém. Mesmo que para muitos seja engraçado, não é”; Sexualização de profissões (enfermeira sexy, por exemplo) ou algo que humilhe ou possa ferir a imagem de outra pessoa e

(enfermeira sexy, por exemplo) ou algo que humilhe ou possa ferir a imagem de outra pessoa e Incitação a candidatos políticos, à morte, ao assédio, homofobia, transfobia, gordofobia, racismo, nazismo.

Por fim, ela pede o apoio de todos. “Vocês conseguem! Eu acredito! E bora ser criativo, porque tem surpresa para a melhor fantasia. Vai ser incrível!”, finalizou.

