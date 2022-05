Saiba o que o horóscopo reserva para todos os signos nesta quarta-feira, 18

Planos, projetos e objetivos: é isso que esta quarta-feira, dia 28, evoca. A Lua Cheia ingressa, logo pela manhã, no ambicioso signo de Capricórnio, onde a nossa grande mãe e rainha da noite encontra o seu ponto de exílio, como se diz no linguajar astrológico. Sabe aquele clima de revisão e resolução do passado que o Eclipse Lunar Total trouxe para a semana? A Lua capricorniana não brinca em serviço e quer resolver tudo para ontem!

Na astrologia, dizemos que um astro está em seu exílio quando ele passa pelo signo oposto do qual é regente. Como a Lua rege o signo de Câncer, diz-se que ela tem o seu domicílio nesse signo Cardeal do elemento Água. Como os domínios capricornianos estão na direção diametralmente oposta aos de Câncer na roda do zodíaco, então a Lua capricorniana está exilada. Na prática, isso significa que a regente da marés e das emoções adquire caráter mais de matriarca autoritária do que de mãe acolhedora.





Dessa forma, em plena quarta-feira, o miolo da semana pós-eclipse, o astral abre menos espaço para a nostalgia e cobra mais atitude em direção ao futuro. Para ajudar nesse processo de sonhar e também realizar, teremos o encontro exato do regente da iniciativa, o planeta Marte, com o sonhador e místico Netuno. De mãos dadas, no signo de Peixes, essa dupla traz mais movimento ao abstrato mundo dos sonhos.

Então, vale aproveitar o embalo desse céu para mergulhar nas questões que podem ter reaparecido por esses dias e, sem perder tempo com devaneios, olhar para frente com objetividade. O que pode ser melhorado? Que situações precisam de definição? Pois não podemos esquecer que olhar o passado é sempre útil – e a própria psicanálise mostra o quanto é válido entendermos padrões introjetados desde a infância -, mas a seta do tempo é impiedosa.

Sonhar não custa nada, mas o tempo é, certamente, muito valioso!

Observe: com pouco menos de 90% do corpo iluminado, a Lua Cheia surge no horizonte Leste por volta das 20h, chegando ao ponto mais alto do céu pouco depois das 3h da madrugada para a quinta-feira, dia 19, sendo depois ocultada pela luz solar, ao amanhecer. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Sagitário, ao lado de Facies, nome popular para o aglomerado globular M22 (ou NGC 6656) situado bem em frente ao rosto desse mítico arqueiro.

Áries: planeje-se, ariano. O céu pede mais foco e atenção às suas questões profissionais. Vale sonhar, mas é preciso realizar.

Touro: busque ampliar conhecimentos, taurino. Aliás, vale correr atrás de mais informações sobre temas que sejam do seu interesse e necessidade de aprendizado.

Gêmeos: vire páginas, geminiano. Não é o momento de arrastar decisões. É fundamental que você consiga ser assertivo.

Câncer: pratique a empatia, geminiano. Esteja também aberto às pessoas que reaparecerem na sua vida.

Leão: o dia promete ser produtivo, desde que você evite a dispersão, leonino. É hora de também organizar a sua agenda e o dia a dia.

Virgem: faça algo por você, virginiano. É importante cultivar hobbies e passatempos, mesmo nesse momento cheio de tarefas.

Libra: cuide da sua casa, libriano. É importante que o seu ambiente mais íntimo esteja equilibrado para proporcionar bem-estar.

Escorpião: seja objetivo, escorpiano. A sua cabeça está fervilhando, então é preciso saber onde você quer chegar, evitando conversas improdutivas.

Sagitário: organize-se materialmente, sagitariano. É importante saber eleger prioridades e cortar o que for desnecessário.

Capricórnio: busque ter equilíbrio emocional, capricorniano. Use a intuição a seu favor e não deixe de se cuidar.

Aquário: preste atenção nos sonhos e evite deixar a sua rotina desorganizada, aquariano. É importante dormir bem e cuidar da sua saúde.

Peixes: esteja com as pessoas que você gosta, mas tome cuidado para não acabar sendo demasiadamente influenciável, pisciano. Valorize as opiniões que valem a pena.