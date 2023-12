Saiba o que motivou Andressa Urach anunciar pausa na produção de conteúdo adulto

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 07/12/2023 - 10:33 Para compartilhar:

Nesta semana, Andressa Urach usou as redes sociais para informar que fará uma pausa na produção de vídeos de conteúdo adulto. “Acho que consigo pegar alguns takes de algumas coisas que faço, e aí compartilhar com vocês lá no meu canal do YouTube. Agora, eu e o Arthur, a gente está dando uma diminuída. A gente vai tirar umas férias agora depois do Natal. A gente volta a gravar só lá em janeiro”, disse a loira.

Urach, que tem contas nas plataformas Privacy e OnlyFans, ainda confessou que acaba ficando sobrecarregada com as gravações, por conta da alta frequência com a qual tem feito novos conteúdos. “Acho que só tem duas por semana agendado. A gente estava ficando muito cansado, a gente tava ficando sobrecarregado. Muita gravação. Então, a gente decidiu dar uma freada para a nossa mente também”, finalizou.

O que motivou Andressa Urach anunciar pausa na produção de conteúdo adulto?

A IstoÉ Gente relembra a vida sexual intensa de Andressa Urach. Desde que ela começou a produzir conteúdo adulto, a loira revelou Fetiches bizzaros, deu dicas para maiores de 18 anos, teve relação sexual com pessoas do mesmo sexo e até participação do filho na hora ‘H’. Confira!

Fetiches

Em seu perfil no Instagram, Andressa revelou fetiches sexuais que ainda deseja fazer. “Estava aqui pensando nas gravações da plataforma do Privacy conteúdo adulto), alguns fetiches que eu gostaria de realizar. Eu queria fazer vídeo com um casal, e também queria fazer vídeo com um cadeirante, com criadores de conteúdo”, disse.

Urach ainda pediu para que os interessados mandem sugestões para seu filho Arthur, que é quem grava os vídeos explícitos da mãe: “Então, se vocês conhecem alguns, enviem mensagem ao Instagram do Arthur Urach, porque fica mais fácil dele visualizar, porque eu recebo muitas mensagens aqui no Instagram e não consigo visualizar”.

Participação do filho

Arthur Urach, filho de Andressa Urach, falou sobre gravar o conteúdo erótico que a mãe comerciaiza em plataformas adultas. O jovem de 18 anos é o responsável pelas gravações das cenas de sexo da matriarca.

“Pra mim é muito normal, tem que saber separar o profissional do cotidiano. Quando é no profissional, a gente tem um roteiro, a gente grava cenas, tem toda uma produção. Às vezes eu falo pra ela ‘faz outra posição’, ‘a luz aqui tá melhor, ‘vamos fazer uma cena assim’, ‘acho que assim vai dar uma sensualizada’”, revelou Arthur, no programa programa ‘Superpop’, da RedeTV!.

Dicas sexuais

Em entrevista à revista Quem, Urach ensinou como ser a “marmita de casal”, que é a pessoa que gosta de se relacionar com outros casais.

“Às vezes os casais estão casados há 10 anos e não se permitem trazer uma terceira pessoa, mas têm um relacionamento escondido, mulheres e homens, têm um amante. Acho que é muito mais legal fazer isso, você ter um relacionamento aberto, que você conversa, que você consegue trazer alguém pra relação, do que você estar fazendo uma traição nas costas do parceiro”, explicou a loira.

Mala do sexo

Sempre pautando assuntos de cunho sexual, Andressa Urach mostrou o que leva em sua mala quando vai fazer conteúdos adultos ou ter relações sexuais. “Vou ensinar vocês a fazer a mala do sexo”, disse a modelo nos Stories do Instagram.

“Sempre tive minha necessaire, minha malinha, com tudo que gosto de usar. Acho que todo mundo devia ter essa malinha para a hora H, mas, se você copiar minha ideia, quero que me dê crédito. Vai numa sex shop e compra tudo que você sabe que gosta. Você vai preparar com tudo que gosta, com seus brinquedinhos preferidos”.

Urach ainda contou que essa mala é só o que utiliza na hora H com outras pessoas. “Tem brinquedinhos que gosto de usar sozinha, então deixo em casa. Essa mala é o que vou carregar para cima e para baixo para usar com quem quero, sejam homens ou mulheres”, completou.

Suruba

Ao responder a famosa caixinha de perguntas enviada pelos fãs nas redes sociais, Andressa revelou que já transou com várias pessoas ao mesmo tempo. “Amiga, só três? Três é fichinha, já aguentei seis ao mesmo tempo. Isso que é bom, isso que é festa”, disse.

