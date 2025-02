Saiba o que está em jogo na última rodada da 1ª fase do Paulistão

A primeira fase do Campeonato Paulista de 2025 está chegando ao fim. No próximo domingo, 23, todos os jogos da 12ª rodada, a última da fase qualificatória, serão realizados simultaneamente, às 18h30 (horário de Brasília).

Apesar de já ter algumas definições, como os classificados para às quartas de final no grupo A e C, muita coisa ainda está em jogo na rodada decisiva.

Palmeiras e Santos, por exemplo, brigam por classificação e correm risco de ficar de fora da próxima fase. Na parte de baixo da tabela, Noroeste, Inter de Limeira e Água Santa lutam para escapar do rebaixamento.

Classificação às quartas

No Campeonato Paulista as duas melhores equipes de cada grupo avançam de fase. A tabela, dividida em quatro grupos (A, B, C e D), com quatro times em cada, aponta, até o momento, cinco clubes já classificados.

Nas quartas, as equipes classificadas de cada grupo se enfrentam em jogo único, realizado na casa do clube que obteve a melhor campanha na primeira fase.

A última rodada da primeira fase do torneio terá definições importantes em todos os grupos. Entenda o que está em jogo:

Grupo A

No grupo A, o Corinthians entra na última rodada classificado com 26 pontos conquistados. A segunda colocação do grupo também já está garantida para o Mirassol, que tem 16. Botafogo-SP (11) e Inter de Limeira (7) não têm mais chances de avançar.

Apesar do grupo já ter definido os classificados, muita coisa está em jogo para os clubes envolvidos. O Corinthians, por exemplo, precisa de apenas um empate contra o Guarani para garantir a primeira colocação na classificação geral, posição importante para definir o mando de campo nas fases seguintes.

Mirassol e Botafogo-SP já têm suas vidas decididas no campeonato. O primeiro já esta classificado e o Pantera não tem mais chance de avançar e nem de ser rebaixado.

Já a Inter de Limeira briga diretamente para escapar da zona da degola. Com sete pontos e nenhuma vitória no torneio, o Leão da Paulista não depende só de si para se safar.

Para escapar da zona, precisa vencer o Santos e torcer para derrotas ou empates de Noroeste e Água Santa. O empate também pode ser o suficiente, mas seus adversários diretos não poderiam somar pontos na rodada.

Grupo B

O segundo grupo do torneio é o que mais reserva emoções para a última rodada. Santos, RB Bragantino, Guarani e Portuguesa entram em campo com todos podendo se classificar.

Atualmente, o Peixe lidera o grupo com 15 pontos e precisa apenas de um empate contra a Inter de Limeira para se classificar. Caso vença, garante a primeira colocação do grupo B.

O RB Bragantino se recuperou nas últimas rodadas e entra para o momento decisivo com 14 pontos. Os Touros encaram a Ponte Preta em Campinas e precisam vencer para avançar sem depender de nenhum outro resultado.

Guarani e Portuguesa, ambos com 12 pontos, não dependem apenas de si.

O Guarani está à frente da Lusa pelo número de vitórias, mas precisa somar mais 3 pontos para ter chances de classificação, necessitando de uma derrota do Bragantino. O Bugre ainda pode ultrapassar o Santos caso vença e tire uma diferença de três gols de saldo.

A Portuguesa também tem chances de avançar, mas é o clube com a situação mais difícil do grupo. Para se classificar, a Lusa precisa vencer e torcer contra Bragantino e Guarani. Caso o time de Bragança some pontos, as chances se acabam.

Apesar da briga intensa para a classificação, todos os times do grupo B estão “tranquilos” e não têm mais chance de rebaixamento.

Grupo C

A briga no grupo C será mais “ferrenha” na zona de baixo da tabela. São Paulo (16) e Novo Horizontino (15) já garantiram a classificação e agora entram na última rodada apenas para definir quem terá o mando de campo nas quartas de final.

Por outro lado, Noroeste (7) e Água Santa (7) brigam para escapar do descenso. Atualmente o Norusca está na frente do clube do ABCD por conta do saldo de gols: -7 contra -12.

Como também tem mais vitórias que a Inter de Limeira, última colocada da classificação geral, o Norusca somente precisa vencer a Portuguesa para se manter na elite do Paulistão.

Já o Água Santa, que enfrenta o Velo Clube em Rio Claro, precisa vencer e torcer para um resultado negativo do Noroeste.

Outro cenário possível, porém improvável, é tirar a diferença de saldo de gols para o Norusca. O clube de Diadema também pode ultrapassar o seu adversário de domingo, precisando tirar uma diferença de oito no saldo de gols.

Grupo D

A emoção também deve tomar conta do grupo D. Atual tricampeão do torneio, o Palmeiras entra na última rodada em uma situação muito delicada.

Até o momento, a liderança do grupo é do São Bernardo, com 23 pontos. O “Bernô” está a um ponto da Ponte Preta e três do Palmeiras, mas não pode ser mais ultrapassado pelo alviverde paulista, pois possui duas vitórias a mais.

A briga do clube do ABCD é pela liderança do grupo e, quem sabe, uma possível liderança na classificação geral. Para isso, o Tigre precisa vencer o São Paulo para confirmar as expectativas.

Na segunda colocação, a Ponte Preta depende só de si para se classificar. Com 22 pontos, a macaca enfrenta o RB Bragantino e garante o avanço com uma vitória no Moises Lucarelli.

Terceiro colocado do grupo, o Palmeiras estaria classificado em todos os outros grupos, mas agora entra na última rodada precisando de uma combinação de resultados. Para se classificar para a próxima fase, o Palmeiras precisa vencer o Mirassol fora de casa e torcer para o empate ou derrota da Ponte Preta.

Último colocado no grupo, o Velo Clube ainda pode ser rebaixado, mas as chances são irrisórias. Com 10 pontos na tabela, o clube se garante na elite matematicamente com empate ou vitória. Mesmo se for derrotado, apenas um cenário em que Noroeste e Água Santa vençam e tirem uma longa margem de saldo de gols para que o Velo seja rebaixado.

Onde assistir o “Big Four”?

Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo encerram sua participação na primeira fase às 18h30 (horário de Brasília) no próximo domingo, 21. O torcedor que quiser acompanhar seu clube do coração tem que ficar atento para saber onde será feita a transmissão.