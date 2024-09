Saiba o que é tumor osteocondroma, diagnóstico da nora de Luciano Huck e Angélica

Marília Barbosai Marília Barbosa - https://istoe.com.br/autor/marilia-barbosa/ 16/09/2024 - 11:34 Para compartilhar:

Duda Guerra, namorada de Benício Huck, filho do meio dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, compartilhou em seu perfil no Instagram que precisou ir ao hospital após marcar presença no primeiro fim de semana de Rock in Rio 2024, para examinar um tumor que tem há anos no joelho esquerdo.

“Para quem não sabe, tenho um tumor, que é benigno, há muito tempo. Estou sentindo dor e estou fazendo exames para acompanhar e ver se terá a necessidade de fazer uma cirurgia para removê-lo”, contou a jovem de 16 anos de idade nos Stories.

“O tumor chama osteocondroma e o descobri bem novinha, nunca tive problema com dor nem nada do tipo, mas de umas três semanas para cá eu tenho sentido muita dor”, lamentou.

Em entrevista ao site IstoÉ Gente, *João de Oliveira Camargo Neto, ortopedista sócio titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), confirma que a condição é benigna e acomete crianças e adolescentes durante a fase de crescimento.

“É mais comum encontrá-lo nas extremidades dos ossos longos, como a tíbia, o fêmur e o úmero (osso do braço), e pode ser único ou múltiplos (osteocondromatose)”, afirma.

“Acredita-se que sua causa esteja relacionada a algum erro de crescimento na cartilagem próxima às articulações, que provoca essa deformidade”, completa.

Sintomas

O sintoma mais comum, segundo o médico, é o surgimento de abaulamentos endurecidos próximos às articulações dos ossos longos.

“Mais de 40% dos osteocondromas ficam próximos do joelho. Questões estéticas são comumente relacionadas pelos pacientes. Podem causar dor e desconforto durante seu crescimento a depender do tamanho e localização. Outros sintomas como compressão de nervos e vasos são raros”, pontua.

Tratamento

O tratamento do tumor pode gerar expectativas nos pacientes, que precisam apenas observar a sua evolução, e apenas casos mais graves necessitam de cirurgia.

Mas a boa notícia é que apenas 1% dos osteocondromas únicos podem evoluir para malignidade.

“O tratamento cirúrgico fica reservado às lesões maiores, que podem causar dor ou alguma compressão de tecidos moles adjacentes e algum grau de limitação funcional”, informa o especialista.

* Dr. João de Oliveira Camargo Neto (CRM 99011), é especialista em ortopedia, traumatologia e cirurgia do joelho. Sócio titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, e sócio titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho.