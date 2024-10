Saiba o que é pubalgia, inflamação que acomete Viih Tube na reta final da gravidez

Marília Barbosai Marília Barbosa - https://istoe.com.br/autor/marilia-barbosa/ 22/10/2024 - 13:23 Para compartilhar:

O ex-BBB Eliezer compartilhou com seus seguidores do Instagram o drama que a esposa, Viih Tube, tem enfrentado na reta final da gravidez do segundo filho do casal, Ravi.

O influenciador digital contou que a youtuber, que está entrando no nono mês de gestação, está com pubalgia, o que tem causado fortes dores na região íntima e na bacia.

Ele mostrou Viih deitada na cama colocando compressa de gelo para aliviar o desconforto na região da púbis. “É para aliviar o ciático, né?”, questionou o ex-BBB.

Mas afinal, o que é pubalgia?

Em entrevista ao site IstoÉ Gente, *Natalia Castro, ginecologista e obstetra pela Febrasgo, explicou o que é a condição.

“A pubalgia é uma síndrome dolorosa, que se caracteriza por dor na região da pelve, particularmente na área inguinal e pubiana. Ela se caracteriza geralmente como uma dor na ‘cabeça da coxa’, na virilha, na parte bem abaixo da barriga e em cima da bexiga”, afirma.

“A dor é tipicamente sentida na região superior da coxa, ou ao redor da sínfise púbica. Pode irradiar para a parte interna da coxa e, em alguns casos, para o abdômen inferior. As gestantes costumam a se referir como uma sensação de peso, um ‘puxo’ para baixo, o que pode levar a um desconforto importante”, completa.

Natalia destacou ainda o que provoca a doença.

“Ela pode se manifestar como dor na região púbica, que pode ser exacerbada por atividades físicas, movimentos de rotação ou ao tentar se levantar de uma posição sentada ou deitada. Muito frequentemente, as pacientes relatam a dor quando têm que se levantar na madrugada para ir ao banheiro, ou quando estão muito tempo sentada e vão se levantar”, explicou.

Além dessas, as outras causas são:

Mudanças hormonais: na gestação ocorre aumento da relaxin, que é um hormônio produzido pela placenta e pelos ovários, e que tem a função de preparo do corpo feminino para o parto, auxiliando a dilatação do colo do útero durante a fase ativa do trabalho de parto. Mas também atuam anteriormente promovendo o relaxamento dos ligamentos para possibilitar a dilação da pelve e sínfise púbica;

Ganho de peso na gestação;

Alterações posturais, sobrecarga nos músculos e ligamentos da pelve durante a gravidez.

Quanto tempo dura uma pubalgia?

**Isabela Staboli, fisioterapeuta pélvica no Instituto Macabi, disse que o tempo de duração da pubalgia é variável.

“Dependendo do quadro de dor pode durar apenas alguns minutos ou pode permanecer por vários dias. Pode aparecer de repente e intensamente, como se fosse uma fisgada, ou começar de maneira leve e progredindo com o tempo. O mais importante nesse momento é que se a gestante está começando a apresentar algum desses sintomas acima mencionados, procure ajuda de uma fisioterapeuta especialista.”

Como aliviar os sintomas de pubalgia?

A fisioterapia pélvica pode ajudar muito nesses casos, a partir de avaliação do profissional, com orientações posturais, manejo biomecânico durante as trocas posturais para alívio de dor, exercícios específicos posturais e de estabilização lombopélvica e terapia manual.

“Além da fisioterapia pélvica e da acupuntura, dependendo de cada caso, pode ser indicado cinta pélvica que pode ajudar na estabilização local”, completou Isabela.