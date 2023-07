Saiba o que é capacitismo, termo que fez Claudia Raia ser detonada nas redes sociais

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 05/07/2023 - 18:29 Compartilhe

Por meio dos Stories do Instagram, Claudia Raia se desculpou após ter usado um termo capacitista ao participar do programa ‘Mais Você‘, da TV Globo, na manhã de terça-feira, 4. Na atração, a atriz foi preconceituosa ao descrever a sua relação e do marido, Jarbas Homem de Mello, com o filho, Luca, de 4 meses.

“Ele reconhece, sabe quem é quem, aprendeu a brincar de se esconder. […] A gente parece um ‘bando de retardados’”, havia comentado a artista.

Após ser detonada por alguns telespectadores do programa, Raia pediu desculpas: “Estou aqui para pedir desculpas por uma palavra indevida que usei hoje no Mais Você. A gente está aprendendo todos os dias a falar, a usar as palavras devidamente. Então, está aqui o meu pedido de desculpas, porque a gente aprende todo dia e é bom a gente estar sempre alerta e sempre com vocês mostrando para a gente o que é certo e o que é errado”, disse a artista.

IstoÉ Gente foi procurar saber mais e te explica abaixo tudo sobre o termo e como evitá-lo. Confira!

O que é capacitismo?

A palavra “capacitismo” significa a discriminação de pessoas com deficiência, sua tradução para o inglês é ableism. Capacitismo é um conjunto de atitudes preconceituosas que discriminam e subestimam a capacidade das pessoas com deficiências apenas pela sua aparência.

Exemplos: quando alguém define uma pessoa com deficiência como “aleijado” ou “inválido” ou quando alguém imagina que uma pessoa com deficiência – apenas por ter uma deficiência – é incapaz de trabalhar ou de ser independente.

Termos capacitistas para evitar

Louco;

Maluco;

Retardado;

Mongol;

Estúpido;

Imbecil;

Surdo-mudo;

Capenga;

Bipolar;

Deformado;

Sequelado.

Veja algumas expressões capacitistas que usamos no dia a dia e nem percebemos

“Desculpa de aleijado é muleta.”

“Dar uma de João sem braço.”

“Não temos braço para isso.”

“Cego de raiva.”

