Saiba o que é a síndrome de Guillain Barré, doença autoimune que afeta Reynaldo Gianecchini

O ator Reynaldo Gianecchini, um dos protagonistas do musical ‘Priscilla, a Rainha do Deserto‘, interpretando a drag queen Mitzi/Tick, descobriu durantes os ensaios para a peça que desenvolveu uma doença autoimune chamada Guillain Barré, e que tem afetado os seus movimentos.

A síndrome de Guillain Barré é uma reação autoimune do corpo a uma infecção, que ocorre quando as defesas do organismo são mais intensas do que o necessário e passam a atacar os nervos periféricos. Isso acarreta uma inflamação dos nervos, o que por sua vez leva a fraqueza muscular, formigamento, dormência e, em casos mais graves, pode gerar sinais de paralisia.

Infecções podem desencadear doença

Embora a causa exata ainda seja desconhecida, a síndrome está muitas vezes associada a infecções virais anteriores. Os nervos são danificados por uma reação autoimune exagerada, de forma que não conseguem mais transferir estímulos.

Geralmente, a síndrome é precedida por uma doença do trato respiratório superior ou do trato gastrointestinal, como por exemplo uma infecção pela bactéria Campylobacter jejuni, que causa diarreia. Também o vírus da dengue e da zika podem desencadear a doença.

Entre as outras infecções também encontradas na literatura científica como possíveis gatilhos do mal estão chikungunya, citomegalovírus, vírus Epstein-Barr, sarampo, vírus de influenza A, Mycoplasma pneumoniae, enterovirus D68, hepatite A, B, C e HIV.