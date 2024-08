Saiba o que é a Doença de Graves, condição autoimune que acomete atriz de ‘Star Wars’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/08/2024 - 18:00 Para compartilhar:

Recentemente, a atriz Daisy Ridley, de 32 anos, revelou ser portadora de Doença de Graves, uma condição autoimune relacionada à hiperatividade da tireoide. Conhecida por interpretar Rey em três filmes da saga “Star Wars“, a atriz foi diagnosticada com a enfermidade em 2023, após uma consulta com endocrinologista motivada por ondas de calor e cansaço.

Em entrevista à “Women’s Health” na quarta-feira, 7, a artista contou que começou a se sentir mal após as gravações do filme “Magpie” (2024), e acreditou se tratar de estresse por filmar um thriller psicológico. “Foi engraçado. Só pensei que estava chateada com o mundo, mas acontece que tudo está andando tão rápido que você não consegue relaxar”, explicou.

O que é Doença de Graves?

Trata-se de uma doença autoimune na qual a tireoide é atacada por anticorpos e, consequentemente, produz hormônios em excesso. Seus principais sintomas são batimentos cardíacos acelerados, perda de peso, tremor nas mãos, calor excessivo e fadiga.

A condição não tem cura, mas os sintomas podem ser mantidos sob controle com remédios, dieta e exercícios. Segundo o Ministério da Saúde, a doença é, ainda, a causa mais comum de hipertireoidismo.

Ainda durante a entrevista, Daisy afirmou ter incluído em sua rotina atividades como crioterapia, massagens, acupuntura e “saunas infravermelhas”. Além disso, a atriz, que já é vegana, decidiu cortar o glúten da alimentação.

