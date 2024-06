Saiba o que aconteceu no leilão beneficente de Neymar Jr.

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/06/2024 - 10:16 Para compartilhar:

Aconteceu nesta segunda-feira, 3, a 4ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Neymar Jr. no Clube Monte Líbano, em São Paulo. O evento reúne celebridades e empresários em prol do instituto voltado ao auxílio de crianças e adolescentes de Praia Grande, no litoral de São Paulo.

A celebração contou com nomes como Roberto Justus e Ana Paula Siebert, Adriane Galisteu, Luciana Gimenez, Tiago Leifert, João Silva — filho de Faustão — e outros famosos. No mundo do esporte, marcaram presença Denílson, Careca, Popó e mais.

A edição de 2024 estabeleceu um novo recorde: foram R$ 21 milhões arrecadados. Até o ano passado, o número girava em torno dos R$ 10 milhões.

Um dos destaques da noite foi o relógio Hublot King Power Bib Bang Miami 305 em ouro rosé, oferecido por Faustão. Com lance inicial de R$ 250 mil, a peça foi vendida por R$ 450 mil por Carlinhos Maia.

Além do relógio, outros 23 lotes com peças exclusivas foram vendidos. O lote mais valioso, a R$ 3 milhões, foi uma campanha publicitária com Rodrigo Faro, Adriane Galisteu e Jojo Todynho por seis meses.

Itens como camisas do Barcelona autografadas por Neymar, Messi e Suárez e do Paris Saint-German autografadas por Neymar, Messi e Mbappé também foram leiloados. Apesar disso, as experiências roubaram a cena: um jantar com o elenco do Flamengo, um churrasco na casa do zagueiro Léo Pereira, uma partida de pôquer com Neymar e um jogo de tênis na casa de Ronaldo Fenômeno com o próprio jogador também foram comercializados.

Confira todos os itens leiloados

Camisa do último jogo de Pelé autografada;

Oito noites nos Emirados Árabes e nas Ilhas Maldivas;

Camarote no show de Eric Clapton no Allianz Parque para 12 pessoas;

Camisa especial da Seleção Brasileira autografada por jogadores em jogo em homenagem a Vinicius Jr.;

Casa em Orlando, experiência com bastidores do Magic Kingdom e cruzeiro Disney;

Experiência no Grande Hotel de Araxá com o tenista Bruno Soares e ingressos para o US Open;

Experiência única com o time do Flamengo e churrasco na casa de Léo Pereira;

Partida de pôquer com Neymar Jr;

Desfile das campeãs no Camarote Quem e hospedagem no Fairmont Rio;

Viagem de luxo para a Europa visitando Londres, Capri e Maiorca;

Experiência exclusiva com Charles do Bronx;

Dia especial no haras do cantor Eduardo Costa;

Camisa oficial do PSG autografada por Neymar Jr., Messi e Mbappé;

Partida de tênis com Ronaldo Fenômeno na casa do jogador;

Campanha com Rodrigo Faro, Adriane Galisteu e Jojo Todynho por seis meses;

Camisa do Barcelona autografada por Messi, Suárez e Neymar;

Cruzeiro pelos Emirados Árabes;

Palestra com Thiago Nigro e ‘touro de ouro’ de Pablo Spyer;

Relógio Hublot King Power Bib Bang Miami 305 em ouro rosé oferecido por Faustão;

Experiência no kartódromo de Neymar Jr. em Mangaratiba com transporte de helicóptero;

Chuteira de Neymar Jr. banhada a ouro 18 quilates com pedras preciosas;

Camisa da seleção autografada por Pelé, Ronaldo e Neymar Jr.;

Passeio por Riad, assistir ao jogo do Al Hilal no camarote e encontro com o craque;

Lote surpresa oferecido por Neymar Jr.