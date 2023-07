Saiba o motivo de Carlos Alberto de Nóbrega se ‘arrepender’ de criticar Lula

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 10/07/2023 - 19:18 Compartilhe

Após a repercussão negativa de sua recente entrevista ao programa ‘Roda Vida’, da TV Cultura, da qual gerou polêmica ao criticar o fato do presidente Lula (PT) não possuir diploma de nível superior, Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, disse ter sido infeliz em suas colocações.

“Quando a Vera Magalhães, (apresentadora do Roda Viva) falou que ‘todo mundo tem direito ao voto’, eu quis falar, mas quando percebi que eu tinha dado uma pisada, quis mudar de assunto”, explicou o apresentador de ‘A Praça é Nossa’, do SBT, para o UOL.

“O que eu quis dizer é que eu acho que é a primeira vez na história da civilização que uma pessoa tem um trajeto tão vitorioso como Lula teve, sem ter um alicerce. Isso é a minha opinião. Ele não teve o diploma, mas ele teve a vivência, ele é um homem que viveu, veio do zero”, afirmou Carlos Alberto. “Mas sabe aquele negócio que quanto mais mexe, mais vai feder? Preferi parar e mudar de assunto”, finalizou o veterano. O fato de Carlos Alberto de Nóbrega se ‘arrepender’ de criticar Lula pode ter um motivo. Entenda abaixo! Na tarde de quarta-feira, 5 de julho, Daniela Beyruti e Patrícia Abravanel tiveram um encontro com o presidente Lula, no Palácio do Planalto, em Brasília. O motivo da reunião foi apresentar Beyruti como nova presidente do SBT, cargo que ela ocupa desde abril. Além das filhas de Silvio Santos, o apresentador também conversou por telefone com o chefe de Estado.

Segundo informações da coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, Silvio e Lula conversaram apenas sobre amenidades. O presidente prometeu que, quando for a São Paulo, fará uma visita ao dono do SBT na casa dele.

Carlos Alberto de Nóbrega pode ter retirado a crítica a Lula devido seus padrões, donos da emissora da qual trabalha, estarem tentando um relacionamento amistoso com o atual presidente do Brasil. Vale destacar que a família Abravanel em peso, tirando Tiago Abravanel, apoiou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

