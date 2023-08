Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 08/08/2023 - 10:20 Compartilhe

Mara Maravilha usou as redes sociais para voltar a alfinetar Xuxa, Angélica e Eliana, após o trio de loiras protagonizar uma reunião histórica no palco do Criança Esperança, da TV Globo, na noite de segunda-feira, 7. A atração beneficente reuniu as apresentadoras de programas infantis dos anos 80 e 90, mas sem contar com a presença de Mara, que também marcou a infância de muita gente.

“Rindo à toa e ainda me perguntam porque minha ausência é tão lembrada? Respostas não faltam (risos). Tudo coopera para o bem daqueles que estão de boa!”, escreveu a morena, em seu perfil no Instagram.

Saiba motivo de Mara Maravilha ter sido excluída por Xuxa, Angélica e Eliana

Em 2020, veio à tona a criação de um grupo no WhatsApp entre Xuxa, Angélica e Eliana, sem Mara Maravilha. Na época, a esposa de Luciano Huck negou que era uma ‘panelinha’ entre as ex-apresentadoras infantis, mas um grupo entre amigas – justificando, então, a exclusão da morena.

“Não é o grupo das apresentadoras infantis. É um grupo das apresentadoras que têm uma história juntas e uma amizade”, disse Angélica ao jornal Extra.

Mara rebateu: “Eu gostaria, sim, de fazer parte do grupo. Angélica pode falar por ela, mas não generalizar sobre as outras meninas. Ela não sabe das informações. Em relação às duas, eu só tenho boas histórias. Elas são minhas amigas”, disparou ao mesmo veículo.

“Não preciso ter o sentimento de ser aceita, eu já tenho a minha vida. Se não tivesse essa falta de sororidade, essa hipocrisia, lógico que eu seria amiga delas”, disse Mara Maravilha ao programa ‘Fofocalizando’.

Alfinetadas e elogios

Durante uma live no Instagram, Mara Maravilha falou da sua relação com as loiras: “Tenho contato com a Eliana. Ela é uma colega muito ética. A Xuxa, eu amo, vou continuar amando, mas não é mais como antes, pelo menos agora, para mim. A angélica, acho ela uma ótima atriz, literalmente”.

Em 2020, Mara relembrou um ensaio romântico que fez com Maurício Mattar, que namorou com Angélica. Ela contou que se negou a beijar o cantor na boca. “Eu pedi para não beijar o Maurício, porque não sou fura olho”, disse ela.

Mara alfinetou Xuxa: “Pode ser rainha, mas uma hora tem que passar a coroa porque enferruja. Eu vou continuar sendo maravilha e sou a típica brasileira. Gosto muito das loiras, mas sou morena, graças a Deus.”

Em suas redes sociais, Mara Maravilha relembrou momentos do passado, e publicou algumas fotos com Angélica em seu antigo programa ‘Show da Maravilha’, do SBT. Na publicação, ela falou sobre a loira. “É verdade que já houve muita fofoca com o nosso nome, histórias que não fomos nós que escrevemos, mentira que, infelizmente, faz parte desse mundinho. Mas a verdade prevalece! Como o justo não se justifica, só quero esclarecer que nunca te fiz mal algum, o que, aliás, provei”, disse.

