SAIBA MAIS-Veja os integrantes já anunciados da equipe de transição do governo Lula

Reuters - 09/11/2022 - 15:03

(Reuters) – A equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva será formada por 31 grupos técnicos de áreas específicas, que podem ser um indicativo de um possível desenho do ministério da futura administração federal.

O coordenador da transição é o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Os grupos serão coordenados pelo ex-ministro Aloizio Mercadante, que coordenou também o programa de governo durante a campanha. A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffman, fará a coordenação da articulação política da transição e o ex-deputado Floriano Pesaro, muito próximo a Alckmin, será o coordenador-executivo.

Veja abaixo os grupos e os integrantes anunciados até o momento:

– ECONOMIA

Integrantes: André Lara Resende, Guilherme Mello, Nelson Barbosa e Pérsio Arida

– ASSISTÊNCIA SOCIAL

Integrantes: Simone Tebet, Tereza Campello, Marcia Lopes, André Quintão e Reinaldo Takarabe

– SAÚDE

Integrantes: Humberto Costa, Alexandre Padilha, José Gomes Temporão, Arthur Chioro e David Uip

– CULTURA

Integrantes: Juca Ferreira, Márcio Tavares e Lucélia Santos

– CIDADES

Integrantes: Guilherme Boulos, João Campos e Márcio França

– INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Integrantes: Germano Rigotto

– EDUCAÇÃO

Integrantes: Henrique Paim

– AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

– CENTRO DE GOVERNO

– CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

– COMUNICAÇÕES

– DEFESA

– DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

– DESENVOLVIMENTO REGIONAL

– DIREITOS HUMANOS

– ESPORTE

– IGUALDADE RACIAL

– INFRAESTRUTURA

– INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA

– JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

– MEIO AMBIENTE

– MINAS E ENERGIA

– MULHERES

– PESCA

– PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

– POVOS ORIGINÁRIOS

– PREVIDÊNCIA SOCIAL

– RELAÇÕES EXTERIORES

– TRABALHO

– TRANSPARÊNCIA, INTEGRIDADE E CONTROLE

– TURISMO

