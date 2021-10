Saiba em qual jogo a torcida do Corinthians poderá voltar a lotar a Neo Química Arena Estádios em São Paulo poderão receber 100% de sua capacidade a partir de 1º de novembro e o Timão terá essa possibilidade no dia 7, quando enfrentará o Fortaleza

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou horários e datas dos jogos das próximas rodadas do Brasileirão-2021. Entre as novidades, a entidade esclareceu quando será o primeiro jogo Corinthians com a liberação de 100% da capacidade da Neo Química Arena. Se tudo ocorrer conforme o esperado, a Fiel poderá lotar o estádio no dia 7 de novembro, contra o Fortaleza.

Conforme norma do Governo do Estado de São Paulo, os estádios ter serão liberados sem restrições de público a partir do dia 1º de novembro. Neste momento, apenas 30% da capacidade está permitida e a partir do dia 16 de outubro, esse limite aumenta para 50%. Ainda assim, os torcedores deverão apresentar comprovante de vacinação ou teste negativo para Covid-19.

De acordo coma tabela do Brasileirão, a primeira vez em que o Timão poderá receber lotação máxima na Neo Química Arena será no dia 7 de novembro, um sábado, às 21h, contra o Fortaleza, pela 30ª rodada da competição nacional.

Se a classificação estiver parecida com a atual até lá, será um confronto direto pelas primeiras posições, uma vez que o Corinthians é o sexto, com 37 pontos, e o Fortaleza é o quarto, com 39. O cenário tem tudo para mobilizar o torcedor alvinegro e lotar o estádio em Itaquera pela primeira vez em quase dois anos.

Confira o calendário da Neo Química Arena com as restrições de público:

30% da capacidade

13/10 – Corinthians x Fluminense – 21h – 26ª rodada do Brasileirão-2021

50% da capacidade

​30/10 – Corinthians x Chapecoense – 17h – 29ª rodada do Brasileirão-2021

100% da capacidade

7/11 – Corinthians x Fortaleza – 21h – 30ª rodada do Brasileirão-2021







