O Hezbollah está desempenhando um papel ativo no contexto da guerra entre Israel e o Hamas. Mas o que é o Hezbollah e como ele surgiu?

O Hezbollah, que se traduz como “Partido de Alá”, é uma organização política islâmica com sede no Líbano. Surgiu após a invasão israelense do Líbano em 1982 e é afiliado ao Irã.

