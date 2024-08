Saiba como será o ‘Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel’ especial de aniversário do SBT

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/08/2024 - 15:23 Para compartilhar:

Neste domingo, 25 de agosto, o SBT comemora seus 43 anos com uma edição especial do “Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel”. A celebração vem apenas oito dias após a morte do fundador da emissora, Silvio Santos — ele faleceu no sábado, 17, aos 93 anos, em decorrência de broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1).

O programa comemorativo destaca a trajetória da emissora, que completou mais um ano no dia 19 de agosto. Em ritmo nostálgico, a atração relembra fatos emocionantes dos quadros clássicos. Convidados ilustres, que marcaram a história do SBT, participam do dominical oferecendo lembranças e surpresas.

Vale ressaltar, no entanto, que o episódio foi gravado antes da morte do comunicador.

Show de Calouros

Desde seu início, o “Programa Silvio Santos” manteve atrações com revelações de novos talentos, como o “Show de Calouros”. Lançado em 1977, o programa ganhou notoriedade por oferecer a milhares de talentos emergentes a oportunidade de se apresentar em rede nacional, sendo avaliados por um corpo de jurados.

O “Show de Calouros” deste domingo, 25 de agosto, reúne jurados clássicos, como Sônia Lima, Sérgio Mallandro, Flor Fernandez, Décio Piccinini, Mara Maravilha e Leão Lobo. O recente júri, formado por Victor Sarro, Aretuza Lovi, Aline Mineiro, Felipeh Campos e Xaropinho, neste final de semana estarão no palco para performar. O dominical especial de 43 anos do SBT também conta com uma surpresa para homenagear o quadro.

Qual É A Música

Criado em 1977, o “Qual É A Música” tornou-se um quadro do “Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel” em 2023. No domingo, competem a banda do programa “The Noite” (Ultraje a Rigor) e a banda do programa “Jô Soares Onze e Meia” (Chiquinho Oliveira, Derico Sciotti e Osmar Barutti).

Jogo das 3 Pistas

O “Jogo das 3 Pistas” está no “Programa Silvio Santos” desde 2008. Para homenagear o sucesso das produções de teledramaturgia do SBT destinadas a toda a família, a atração deste domingo recebe dois atores do fenômeno “Carrossel” de 2012: Matheus Ueta, intérprete de Kokimoto Mishima, e Jean Paulo Campos, que deu vida a Cirilo na trama da autora Iris Abravanel.

Nada Além de 1 Minuto

O quadro “Nada Além de 1 Minuto”, no ar desde 2010, apresenta a participante Inara, que precisa realizar 12 provas desafiadoras em até 60 segundos cada. Se ela completar todas as provas em 12 minutos, pode levar 300 mil reais para casa.

Câmeras Escondidas

“Câmera Indiscreta” estreou no “Programa Silvio Santos” em 1980. Em 1981, no SBT, passou a ser exibido no programa “Alegria”, mesmo ano em que o ator e humorista Ivo Holanda começou a participar, colecionando papéis até ser considerado o “Rei das Pegadinhas”. Outros atores, como Carlinhos Aguiar, Vivi Fernandez e Ruth Romcy, a “Rainha das Pegadinhas” (falecida em 2007), também se destacaram no quadro. O apresentador Celso Portiolli ganhou notoriedade atuando, produzindo e depois dirigindo a atração.

Em 1986, o quadro transformou-se em “Câmeras Escondidas” e passou a ser exibido no “Tudo por Dinheiro”. O reconhecimento do quadro é tão grande que acabou se tornando inspiração para criadores de conteúdos atuais.

Além de serem exibidas no “Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel” aos domingos, as pegadinhas também estão presentes nas redes sociais. No YouTube, o canal das “Câmeras Escondidas” soma mais de 9 milhões de inscritos com mais de 6 bilhões de visualizações. No Instagram, o quadro tem 228 mil seguidores e 5 milhões de visualizações de vídeo.

A singularidade das “Câmeras Escondidas” está também na criação de pegadinhas em parceria com estúdios de cinema internacionais, produzindo pegadinhas inspiradas em filmes icônicos de terror, com cenários e efeitos especiais elaborados, combinando humor e suspense. Neste domingo, as “Câmeras Escondidas” apresentam uma brincadeira inspirada no “Alien: Romulus”, novo longa-metragem da franquia de terror espacial da Disney 20th Century Studios, que foi lançado nos cinemas brasileiros no dia 15 de agosto.

A premissa da pegadinha envolve vítimas contratadas para limpar um laboratório misterioso. Os atores Bibba Chuqui e Andrey Alfaia interpretam cientistas que apresentam o local às vítimas, explicando as devidas orientações. As vítimas começam a se intimidar ao notar a presença de substâncias gosmentas pelo laboratório. Andrey se dirige à parte de trás da área científica, separada por um vidro, e é atacado por um “Facehugger”, parasita de cor bege que eclode de um ovo de Xenomorfo, a criatura clássica do filme. O Facehugger representa o segundo estágio de vida do Alien Xenomorfo e tem o propósito de implantar o embrião Alien e outros hospedeiros.

Bibba vai verificar o que aconteceu com Andrey, mas também é atacada por um Facehugger. Sirenes e luzes vermelhas de emergência são acionadas, e a agonia e desespero tomam conta das vítimas. O horripilante Alien Xenomorfo sai de uma cápsula e assusta todos, dando uma amostra do terror que o filme reserva aos espectadores.