Saiba como se proteger do ‘golpe do amor’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/01/2024 - 15:56 Para compartilhar:

A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) divulgou na segunda-feira, 8, que os casos de “golpe do amor” caíram 54% na capital em 2023. Isso ocorreu devido a ação policial que prendeu 187 criminosos.

Segundo dados da DAS (Divisão de Antissequestro), delegacia especializada ligada ao DOPE (Departamento de Operações Policiais Estratégicas), os criminosos costumam usar aplicativos de relacionamento para atraírem as vítimas. Depois que a confiança é estabelecida, marcam um encontro, que acaba em sequestro.

Na sequência, os criminosos levam as vítimas para cativeiros e determinam que sejam passados dados e acessos das contas bancárias.

Algo parecido ocorreu com um homem, de 36 anos, em Foz do Iguaçu (PR). Ele conheceu uma pessoa por meio do aplicativo de relacionamento Tinder e marcou um encontro no Paraguai. Assim que ele cruzou a Ponte da Amizade de táxi, foi recebido por um rapaz desconhecido e, depois, rendido por outros indivíduos que levaram os seus pertences e cerca de US$ 3 mil (R$ 15 mil) em dinheiro.

Após o ocorrido, o homem procurou a Polícia Nacional do Paraguai e registrou o caso.

No Brasil, segundo a DAS, o número de ocorrências diminuiu por conta da mudança do foco das investigações, que passaram a mirar os líderes do golpe. Além disso, as três delegacias da DAS passaram atuar juntas nesse tipo de crime.

Como não cair no golpe

Para não cair do no “golpe do amor”, a SSP recomenda:

Optar sempre em fazer chamadas de vídeo para se certificar de que é a mesma pessoa do perfil;

Não passar dados bancários durante as conversas pelos aplicativos de relacionamento;

Pesquisar sobre a pessoa com quem está conversando e desconfiar se o perfil foi criado há pouco tempo e não contém muitas informações;

Escolher sempre locais públicos para realizar os encontros e não ir caso a outra pessoa queira mudar o local para um “mais reservado”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias