Saiba como se prevenir do golpe da ‘bomba baixa’ nos postos

Para driblar esse tipo de fraude, o motorista de aplicativo Anderson Soares, de 25 anos, diz que abastece sempre no mesmo local, “justamente para evitar que isso aconteça”. Quem se sentir lesado pode entrar em contato com a Ouvidoria do Ipem-RJ, no número (21) 3979-8993 (capital e região metropolitana); 0800 282 3040 (demais regiões) ou ainda pelo e-mail ouvidoria@ipem.rj.gov.br.

Segundo o instituto, o caso que mais chamou atenção foi o de um posto na Avenida Brasil, localizado na altura de Parada de Lucas, onde 16 das 20 bombas fiscalizadas tiveram que ser interditadas. Para cada medidor de 20 litros examinado, a diferença do produto entregue a menos chegou a 2,2 litros, em média.