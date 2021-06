Saiba como funciona o reality ‘Ilha Record’ e quem são os participantes

Previsto para estrear no dia 25 de julho, o reality “Ilha Record” vai contar com a presença de famosos que já passaram pela emissora, e alguns que são novidade por lá. Apresentado por Sabrina Sato, o programa consiste em seus participantes buscarem um tesouro em uma ilha.

Parecido com o “No Limite”, duas tribos se enfrentarão, e após o “Desafio de Sobrevivência”, uma das provas do programa, uma das equipes ficara com o título de “exilados” em vez de “exploradores”. Quem ganhar a prova terá direito a um benefício, e a dinâmica também contará com um “guardião”, pessoa que pode intervir no jogo.

Os participantes são: uma das gêmeas lacração de MC Loma, o cantor MC Negão da BL, a ex-participante de A Fazenda e Power Couple, Nadja Pessoa, o youtuber e ex-BBB Pyong Lee, a cantora Nanah Damasceno, a cantora Valesca Popozuda, o ator e cantor Thomaz Costa, Antonela Avellaneda, participante do BBB 4, Claudinho Matos, que esteve em De Férias com o Ex, a DJ Any Borges, Dinei, ex-jogador de futebol e participante de A Fazenda, a atriz e vencedora da primeira temporada do Power Couple, Laura Keller, o influenciador digital e ex-Fazenda, Lucas Selfie e Mirella Santos.

