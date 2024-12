Saiba como foi feita a maquiagem de Luísa Sonza para o Grammy Latino

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/12/2024 - 20:00 Para compartilhar:

Em novembro deste ano foi realizado o Grammy Latino, em Miami, nos Estados Unidos. A premiação contou com a presença de vários artistas brasileiros, entre eles, a cantora Luísa Sonza, que contou com look e maquiagem que acabou chamando atenção dos internautas.

A responsável pela make de Luísa foi Welida Souza, que além de maquiadora, também faz sucesso como criadora de conteúdo. Welida deixa sua marca em diversos trabalhos de Sonza, desde os videoclipes, como ‘Recadin No Espelho’, parceria com Kevin O Chris, de shows, como o Rock In Rio Lisboa, além é claro do Grammy Latino.

Além de Sonza, Welida também é responsável pelas makes de outras artistas famosas, já tendo feito parceria com Cleo, Luedji Luna, Preta Gil, Taís Araújo, entre outras.

Mas qual seria afinal, o estilo de maquiagem tão marcante de Luísa Sonza? Confira:

Pele brilhante: bases que proporcionam luminosidade com acabamento natural e iluminador em pontos estratégicos (as maçãs do rosto, ponta do nariz, abaixo dos olhos) para realçar os traços naturais do seu rosto.

bases que proporcionam luminosidade com acabamento natural e iluminador em pontos estratégicos (as maçãs do rosto, ponta do nariz, abaixo dos olhos) para realçar os traços naturais do seu rosto. Olhos vibrantes: independente do estilo escolhido, a iluminação no canto interno do olho e cores mais escuras no externo chamam atenção. Na maioria das makes da cantora, Welida escolhe tons terrosos (marrom, bordô e etc), mais vibrantes, com delineados marcantes e, claro, cílios postiços. No caso do Grammy, a maquiadora optou por menos contraste na área dos olhos e boca, deixando destaque para os contornos da cantora.

independente do estilo escolhido, a iluminação no canto interno do olho e cores mais escuras no externo chamam atenção. Na maioria das makes da cantora, Welida escolhe tons terrosos (marrom, bordô e etc), mais vibrantes, com delineados marcantes e, claro, cílios postiços. No caso do Grammy, a maquiadora optou por menos contraste na área dos olhos e boca, deixando destaque para os contornos da cantora. Boca: outro aspecto marcante das maquiagens de Luísa Sonza, principalmente por conta dos seus lábios carnudos. Welida geralmente aposta em contornos mais escuros na parte externa dos lábios (marrons, beges ou cores terrosas de acordo com os olhos), colorindo-os com um tom mais nude e finalizando com gloss.

Juntas, as duas consolidaram a identidade de Luísa Sonza como uma artista confiante e, ao mesmo tempo, ousada. A cantora também acaba se tornando responsável por criar tendências fashions, como a febre de lenços que se tornaram uma característica sua no último ano, além de acessórios vibrantes, como luvas longas e cintos.