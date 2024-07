Saiba como estão os personagens da série Todo Mundo Odeia o Chris

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/07/2024 - 18:00 Para compartilhar:

Quem não se divertiu, ou se diverte até hoje, com “Todo Mundo Odeia o Chris”? A série americana, que foi produzida entre 2005 e 2009, se tornou sucesso em vários países, e no Brasil não poderia ser diferente. Os episódios, com situações memoráveis, passaram a ser exibidos na Record desde 2006.

Muito tempo se passou desde que as crianças da série começaram a arrancar risadas dos fãs grandalhões, tanto que já deixaram de ser crianças há muito tempo. Mas, os atores ainda são tratados como grandes estrelas.

Tichina Arnold, a eterna Rochelle, aterrissou em terras brasileiras na semana passada, e ganhou destaque de estrela. Ela chegou a se encontrar com sua sósia brasileira e fez fotos com a dubladora de sua personagem.

A série “Todo Mundo Odeia o Chris” foi baseada na infância do comediante Chris Rock, criador, produtor executivo e narrador dos episódios. Na ficção, passagens reais da vida e da família do artista, que hoje tem 59 anos, foram retratados ao longo das quatro temporadas.

Confira como estão hoje os atores principais da série:

Tyler James Williams (Chris)

Tyler James Williams, intérprete do protagonista Chris, de tão procurado pelos fãs brasileiros nas redes sociais, chegou a reclamar das interações insistentes. Ele declarou que não entendia as mensagens em português e que também não era mais a criança da série. Hoje com 31 anos, ele segue como destaque na TV norte-americana e está na série de comédia “Abbott Elementary”.

Terry Crews (Julius)

O personagem que “tem dois empregos”, o patriarca Julius, ganhou vida através do ator Terry Crews, hoje com 55 anos. Ele também é lembrado por aqui pelo filme “As Branquelas”, de 2004. O artista, que acumula trabalhos na TV e no cinema, esteve no Brasil recentemente e revelou que pretende abrir aqui uma produtora.

Tichina Arnold (Rochelle)

A matriarca Rochelle rendeu prêmios à atriz Tichina Arnold, hoje com 55 anos, que seguiu com papéis de destaque após a série de sucesso. E a artista não parou por aí: além de atuar, ela também é cantora, compositora, empresária e estilista. Ufa!

Tequan Richmond (Drew)

Tequan Richmond, intérprete de Drew, irmão do protagonista, também deu continuidade à carreira de ator após a série. Ele conquistou papéis na TV, com destaque na soap opera “General Hospital”. Hoje com 31 anos, ele se tornou rapper assinando o nome de T-Rich.

Imani Hakim (Tonya)

A caçula dos três irmãos e de todo o elenco, Tonya foi interpretada por Imani Hakim. A atriz cresceu e está com 30 anos. Ela também seguiu atuando em filmes e séries. Um de seus trabalhos foi em “Mythic Quest”.

Vincent Martella (Greg)

Único da lista que não faz parte da família do Chris, mas é como se fosse, o amigo do protagonista, Greg, também teve lugar de destaque. O ator que dá vida ao personagem, Vincent Martella, construiu uma relação estreita com os fãs brasileiros e até esteve no Brasil recentemente. Aos 31 anos, ele é ator, dublador e músico.