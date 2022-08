Saiba como estão as principais participantes da Banheira do Gugu

Da Redação 17/08/2022 - 12:53 Compartilhe

Apesar de polêmica, a Banheira do Gugu, um dos quadros mais emblemáticos do Domingo Legal comandado por Gugu Liberato, entrou para a história da televisão brasileira e é lembrado até hoje pelos fãs.

Veja como estão as musas que participaram da brincadeira hoje em dia:

Luiza Ambiel

A modelo Luiza Ambiel, de 49 anos, foi a primeira a participar do quadro. No auge de sua fama, posou nua para as revistas Playboy e Sexy, e hoje em dia, se dedica à carreira de atriz e compartilha dicas de sexo para homens nas redes sociais.

Helen Ganzarolli

A participação de Helen Ganzarolli, hoje com 41 anos, na brincadeira chamou a atenção de Silvio Santos. Em 2008, ela foi chamada para apresentar o programa Fantasia, garantindo diversas aparições em programas de TV e até alguns filmes.

Alessandra Scatena

Alessandra Scatena, de 45 anos, era assistente de palco do programa quando se juntou ao quadro. Tímida, ela não entrou muito na água, mas ficava responsável por contar os sabonetes pegos pelos convidados. Em 2020, ela perdeu o marido, o empresário Rogério Gherballi, para a Covid-19.

Núbia Oliiver

Hoje em dia musa do OnlyFans, plataforma onde compartilha conteúdo adulto por uma mensalidade, Núbia Oliiver, de 47 anos, também passou pela Banheira, quando ainda era chamada de Núbia de Oliveira. Ela até entrou para o “Guinness Book” como a mulher que mais posou nua em revistas masculinas.

Mari Alexandre

Mari Alexandre, hoje com 47 anos, também participou algumas vezes da Banheira do Gugu. Ela ficou muito famosa após posar para a Playboy, em 1992, como namorada de Leandro, dupla sertaneja de Leonardo.

Solange Gomes

Atualmente com 47 anos, Solange Gomes fez sucesso nas tardes de domingo entre 1999 e 2000. Assim como as outras participantes do quadro, estampou as capas de várias revistas masculinas ao longo dos anos e garantiu o papel de apresentadora em algumas atrações.

Renata Banhara

As participações de Renata Banhara, hoje com 46 anos, não a fizeram conhecida, mas sim, seu envolvimento com o cantor de forró Frank Aguiar. O ex-casal, que se separou de forma conturbada, contando até com processo por agressão, teve um filho, Breno, que recentemente completou 17 anos.

Nana Gouvêa

Após trabalhar como modelo por alguns anos, Nana Gouvêa, de 46 anos, foi convidada para trabalhar na TV Globo como “Pantera” de Fausto Silva. Ao migrar para o SBT, ela se tornou musa oficial da Banheira do Gugu e chegou a participar do reality A Casa dos Artistas antes de sair da emissora.

Fabiana Andrade

Fabiana Andrade, de 43 anos, participou da Banheira até o fim do quadro nos anos 2000, mas causou muito durante seu tempo lá. Ela virou notícia na época por um suposto caso com Gugu Liberato, mas a modelo negou o romance. Na mesma época, voltou aos assuntos comentados depois de ser acusada de ser o pivô da separação de Ronaldo Fenômeno com a atriz Suzana Werner.

Cristina Mortágua, de 50 anos, era uma das convidadas especiais do quadro no final da década de 90. Hoje em dia, a ex-modelo e apresentadora faz aparições pontuais na TV e foi uma das participantes de A Fazenda 7, da Record.