Saiba como denunciar maus-tratos a animais

Essa semana vimos o fechamento de um canil clandestino no Rio onde 60 animais viviam em condições insalubres e presos. Maus-tratos é crime e os responsáveis vão responder à justiça.

O caso serve de alerta tanto para quem comercializa animais quanto para quem quer comprar ou adotar um. Para atuar nesse ramo é preciso cumprir uma série de exigências previstas em lei.

Márcia Rolim, subsecretária de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses do Rio, explica que qualquer estabelecimento, como pets shops e canis, deve ter o alvará da prefeitura e o licenciamento sanitário emitido pela Vigilância. Esse último é obrigatório estar exposto no local.

Se isso não acontecer, exija que o proprietário mostre o documento. É direito do consumidor. Se ele se recusar, denuncie. Além disso, o estabelecimento deve ter um responsável técnico – veterinário ou zootecnista – que é quem atesta a saúde dos animais, como vacinas em dia e alimentação correta.

Com o fim do canil clandestino os animais estão tendo a chance de uma vida nova. Mas isso só foi possível porque alguém denunciou. Não tenha medo. Não é preciso se identificar. Pense nisso. Você pode salvar vidas!

ONDE DENUNCIAR

– Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB-RJ: 2730-6525/2272-6150

– Conselho Regional de Medicina Veterinário do Rio: 2576-7281

– Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente: 2202-0226

– Disque-Denúncia: 2253-1177

– Prefeitura do Rio: 1746

BARRINHA DE CEREAL PARA PETS

Nats está lançando barrinha de cereal para pets – Divulgação

Barrinha de cereais para pets? Temos. A alimentação natural para animais ganha cada vez mais espaço no mercado e a Nats não poderia ficar fora dessa. Tem no sabor frango com crannerry e cenoura; ou carne, com adição de malte e valeriana; e até carne, com adição de linhaça, óleo de coco e colágeno. São ingredientes naturais que auxiliam na hidratação da pele e pelo, no trato urinário dos felinos. Os novos sabores serão lançado na Pet South America (petsa.com.br/pt) de quarta a sexta-feira