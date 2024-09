Saiba como denunciar assédio eleitoral no local de trabalho

com Agência Brasil, Da Redaçãoi com Agência Brasil, Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/09/2024 - 10:13 Para compartilhar:

As centrais sindicais, em parceria com o MPT (Ministério Público do Trabalho), lançaram um aplicativo nesta terça-feira, 3, em que um trabalhador ou servidor público pode realizar denúncias caso sofra assédio eleitoral de chefes. Desde 2022, o número de relatos de pressão direta ou indireta de patrões para que um empregado vote em determinado candidato têm crescido. A prática é considerada como antidemocrática.

Os sites de cada central sindical e do MPT irão inserir em suas páginas um QR Code que poderá ser acessado pelos trabalhadores com o uso de um celular para realizar a denúncia de assédio eleitoral, portanto, não será necessário baixar o aplicativo.

O assédio eleitoral pode ser sutil e ocorre, por exemplo, quando um empregador pede para os funcionários elegerem um candidato sob a alegação de que em caso de vitória do político a empresa continuará crescendo.

Nas eleições de 2022, a parceria entre as centrais sindicais e o MPT registrou o recebimento de 3,5 mil denúncias de assédio eleitoral, um percentual que é 1.600% maior do que o resultado obtido nas disputas que ocorreram em 2018. Cartilhas que auxiliam um empregado a identificar a prática são distribuídas pelo órgão e pelos sindicatos.

Denúncias de assédio eleitoral também podem ser feitas no Fórum das Centrais Sindicais. O grupo responsável pela iniciativa é composto por CUT (Central Única dos Trabalhadores), Força Sindical, NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores), UGT (União Geral dos Trabalhadores), CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros), Pública e Intersindical.