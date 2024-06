Saiba como comprar seu ingresso para a ‘D23 Brasil: Uma experiência Disney’

Larissa Santiagoi Larissa Santiago https://istoe.com.br/autor/larissa-santiago/ 03/06/2024 - 17:45 Para compartilhar:

A Disney revelou a data em que os ingressos começam a ser vendidos para a “D23 Brasil – Uma Experiência Disney”, o maior evento para fãs da Disney, que acontece pela primeira vez em São Paulo, Brasil, nos dias 08, 09 e 10 de novembro no Transamerica Expo Center.

A venda para o público terá início em 14 de junho, às 10h. Os ingressos têm valores a partir de R$174,95 (meia-entrada*) e além das entradas válidas para um dia, também será possível adquirir o Magic Pass, que permite acesso a todos os três dias de evento.

A “D23 Brasil – Uma Experiência Disney” é uma vitrine emocionante do que há de melhor em narrativa criativa e inovação de toda a The Walt Disney Company. Este evento extraordinário de três dias reúne áreas especiais dedicadas a Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, ESPN, National Geographic, Disney Parks, Star e Rádio Disney, onde os fãs terão oportunidade de explorar o melhor em conteúdo criativo e participar de experiências interativas.

Os fãs também terão a oportunidade de fazer compras na megaloja com mais de 600 produtos exclusivos de diferentes categorias, como moda, papelaria, publicações, brinquedos. Shows e painéis acontecerão em um auditório que acomoda mais de 2.000 pessoas. O evento contará também com a participação de diversos talentos nacionais e internacionais.

A “D23 Brasil” é uma expansão global da experiência realizada desde 2009 pelo fã clube oficial da The Walt Disney Company, D23. O nome “D23” carrega um significado especial, com o “D” representando Disney e o “23” como referência ao ano em que Walt Disney inaugurou seu primeiro estúdio em Hollywood em 1923.

Serviço

Data: 8 a 10 de novembro

Local: Transamérica Expo Center, Avenida Doutor Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 – São Paulo

Idade recomendada: a partir de 10 anos

Valores: Dia 8: R$ 174,95 (meia-entrada) e R$ 349,90 (inteira). Dia 9: R$ 199,95 (meia-entrada) e R$ 399,90 (inteira). Dia 10: R$ 199,95 (meia-entrada) e R$ 399,90 (inteira). Magic Pass: R$ 499,95 (meia-entrada) e R$ 999,90 (inteira).

Acessibilidade: O evento contará com recursos de acessibilidade, além de uma área de descompressão para pessoas neurodivergentes e a disponibilização de um kit sensorial para a utilização durante o evento.

*A meia-entrada é um benefício que visa a acessibilidade a lazer e atividades culturais para estudantes, PcD, idosos, adolescentes e jovens adultos de 15 a 29 anos comprovadamente de baixa renda e professores, de acordo com a Lei Federal nº 12.933/2013

Pré-venda Bradesco/Visa

Início: De 10 de junho, às 10h, até 12 de junho, às 23h59.

Informações: 20% de desconto para clientes pessoa física, portadores dos cartões de crédito e débito Visa emitidos pelo Bradesco, Bradescard, Digio e next, limitado a 4 ingressos por CPF.

Importante: Bradesco/Visa vão oferecer 20% de desconto aos seus clientes pessoa física, portadores dos cartões de crédito e débito Visa emitidos pelo Bradesco, Bradescard, Digio e next. A partir do dia 14 de junho o desconto para clientes elegíveis passa a ser de 10%.

Público Geral

Início: 14 de junho às 10h

Informações: 10% de desconto para pessoa física, portadores dos cartões de crédito e débito Visa emitidos pelo Bradesco, Bradescard, Digio e next, limitado a 4 ingressos por CPF.

Para comprar o ingresso e mais informações, acesse aqui.