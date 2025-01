Saiba como cidades da Itália celebram festa da Befana

ROMA, 6 JAN (ANSA) – A bruxa está solta na Itália, mas no bom sentido. Hoje, 6 de janeiro, é a data que o país celebra a vinda da Befana, uma velha que ao voar com sua vassoura, presenteia com doces as crianças que se comportaram durante o ano e com carvão as que não tiveram atitudes exemplares.

Em Roma, a Befana, “resgatada” pelos bombeiros da Terrazza Borromini, voou pela Piazza Navona em sua vassoura pendurada em uma escada. Na capital italiana, a tradição foi renovada este ano com barracas com doces e iniciativas para crianças.

“A Befana trouxe-nos bombons de chocolate e também um pouco de carvão, porque sempre podemos fazer melhor…para encorajar.

Mas é um carvão doce. É bom ter retomado esta tradição da Piazza Navona durante as festas e terminar com o resgate da Befana é uma alegria porque dá alegria a tantas crianças”, afirmou o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri.

Em Nápoles, na Campânia, a Befana voou do Palazzo Reale até a Piazza Plebiscito, sempre acompanhada pelo corpo de bombeiros.

Inúmeras famílias aguardaram no local de destino para receber os doces arremessados pela bruxinha. Mas o prefeito, Gaetano Manfredi, e os profissionais no combate ao fogo também distribuíram balas e outras delícias aos pequenos.

A celebração napolitana também ofereceu diversas atrações na festa da Befana nos dias anteriores, com música, espetáculos e luminárias. Destaque para o evento na Piazza Mercato, que reuniu 50 mil pessoas para participarem para tradicional feira de brinquedos e meias.

Em Áquila, capital da região de Abruzzo, o aeroporto local recebeu a encenação da “Befana da cidade – território”, que trouxe contação de histórias, doces e muitas surpresas. Membros da Federação Italiana de Ambiente e Bicicleta também visitaram crianças em um hospital.

Em Veneza, a Befana não voou, mas chegou “ao modo local”: em um barco no Grande Canal. Na cidade, é tradição a Regata da Befana, uma competição a remo entre cinco equipes que se vestem como a “velhinha da vassoura”.

Para visitar as crianças internadas no Policlínico de Roma, a Befana da Polícia Federal veio em uma Lamborghini Urus acompanhada por agentes da Polícia Rodoviária, da Polícia Postal e por membros da polícia local. A bruxa trouxe bichinhos de pelúcia e doces aos pequenos pacientes. Por um momento, Giada, Sofia, Tommaso, Bruno e Elena , entre curiosidade e espanto com a presença da velha, se esqueceram do tratamento e devolveram sorrisos e abraços. (ANSA).