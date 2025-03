Saiba como as famosas prepararam a pele para o Carnaval; veja dicas

O Carnaval é uma das épocas mais aguardadas do ano, e, para brilhar nos blocos e na avenida, muitas atrizes investem em cuidados especiais com a pele. Bel Kutner, Renata Dominguez, Juliana Boller e Maria Eduarda de Carvalho recorreram ao bioestimulador de colágeno para garantir uma pele firme, iluminada e com viço para a folia.

A dermatologista Andrea Sampaio (CRM 75038-7 | RQE34460), responsável pelo tratamento das famosas, explica os benefícios desse procedimento:

“O bioestimulador de colágeno é um grande aliado para quem busca uma pele mais jovem e firme. Ele age estimulando a produção natural de colágeno, melhorando a elasticidade e a textura da pele. Para o Carnaval, é ideal porque proporciona um efeito de revitalização sem tempo de recuperação, deixando a pele radiante para os dias de festa”, declara à IstoÉ Gente.

+ Temperatura em pontos de concentração de blocos do carnaval de SP chega a 59,9°C

O procedimento tem sido um dos queridinhos das celebridades por sua ação progressiva e natural, garantindo um rejuvenescimento sutil e duradouro. Afinal, nada melhor do que cair na folia com a pele renovada e pronta para os flashes na Avenida.

“Eu sempre prezo por tratamentos que priorizem a beleza natural e é justamente isso que a Andrea faz quando opta por um bioestimulador com uma ação combinada. Eu já vejo diferença na hora, mas com os meses a textura, o viço da pele fica ainda melhor”, afirma Renata.