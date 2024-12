Saiba as respostas para as dez perguntas mais buscadas por brasileiros no Google em 2024

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/12/2024 - 6:00 Para compartilhar:

O Google divulgou nesta terça-feira, 10, as principais buscas feitas no Brasil na plataforma de pesquisa em 2024. Entre os dados apresentados pela empresa estão as tendências, os assuntos, como séries, filmes, atletas, eventos e acontecimentos, além das dúvidas mais frequentes dos usuários do País.

De acordo com a plataforma, as dez buscas mais feitas no ano de 2024 foram:

1º – Eurocopa

Eurocopa 2º – Copa América

Copa América 3º – Silvio Santos

Silvio Santos 4º – Olimpíadas

Olimpíadas 5º – Copa do Brasil

Copa do Brasil 6º – Eleições 2024

Eleições 2024 7º – Inundações no Rio Grande do Sul

Inundações no Rio Grande do Sul 8º – Divertidamente 2

Divertidamente 2 9º – TSE (Tribunal Superior Eleitoral)

TSE (Tribunal Superior Eleitoral) 10º – Seleção argentina de futebol

+ Google lança IA generativa nas buscas para os usuários no Brasil; veja como funciona

+ Pesquisar sintomas no Google ajuda a entender melhor os médicos

Além dos termos, tendências e assuntos mais buscados no Google, a empresa também listou as dúvidas dos brasileiros partindo do “Por que…”. Confira as principais perguntas e as respostas para elas.

1º – “Por que Wanessa Camargo saiu do BBB?”

A cantora e compositora Wanessa Camargo participou do reality Big Brother Brasil 24, da “TV Globo”, no início de 2024. A artista foi expulsa do programa no sábado, dia 2 de março, após Davi Brito, participante que se sagrou vencedor da edição, relatar à produção da emissora carioca que foi agredido pela competidora.

2º – “Por que Deolane [Bezerra] foi presa?”

A empresária, advogada e influenciadora Deolane Bezerra foi presa pela Polícia Civil de Pernambuco na manhã do dia 4 de setembro, durante uma operação das autoridades contra uma organização criminosa que faria lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

De acordo com a irmã de Deolane, a influenciadora foi presa por uma ligação com o site de apostas “Esportes da Sorte”. A mãe da empresária, Solange Bezerra, também foi detida.

A influenciadora chegou a ser liberada para cumprir prisão domiciliar dias depois, mas voltou para a cadeia por descumprir a obrigação de não se manifestar nas redes sociais ou falar com a imprensa.

Deolane e a mãe foram soltas por determinação do TJ-PE (Tribunal de Justiça de Pernambuco) após passarem 20 dias detidas. “Fui querer ser ‘amostradinha’ e passei mais 14 dias presa”, comentou a influenciadora.

3º – “Por que Eliana vai sair do SBT?”

Em 1º de abril de 2024, a emissora fundada por Silvio Santos anunciou a saída da apresentadora Eliana, que havia passado 15 anos nos quadros do canal de TV. A equipe do SBT anunciou que a mudança ocorreu para que uma “nova fase profissional se inicie”.

Eliana chegou ao SBT em 1991 (à época, era conhecida por fazer parte do grupo Banana Split) e permaneceu na emissora por sete anos.

Em seguida, foi para a Record, onde ficou entre 1998 e 2009.

Lá, migrou dos programas infantis para os de auditório mais tradicionais, com o “Tudo É Possível”. Desde seu retorno ao SBT, passaram-se 15 anos, com o “Programa Eliana”.

De acordo com Carlos Alberto de Nóbrega, apresentador do programa “A Praça é Nossa”, Eliana não deixou a emissora por questões financeiras. “Ela saiu por motivos sobre os quais tinha razão. Eu faria a mesma coisa. Sempre falei para o Silvio [Santos] que por dinheiro eu não sairia do SBT, mas se pisassem no meu pé, sim”, comentou.

Rumores indicam que Eliana deixou o SBT após a chegada da influenciadora Virgínia Fonseca na emissora. Segundo o jornalista Leão Lobo, a apresentadora supostamente ficou incomodada com a maneira com a qual a recém-contratada foi recebida.

4º – “Por que não pode comer carne na Sexta-Feira Santa?”

O costume de não comer nenhum tipo de carne na Sexta-Feira Santa é, segundo os preceitos religiosos, um ato de respeito ao fato de Jesus Cristo ter sido crucificado e morto nesta data.

5º – “Por que o Rio Grande do Sul inundou?”

Em maio deste ano, o Rio Grande do Sul declarou estado de calamidade após sofrer com as piores enchentes da história do território gaúcho, deixando 183 mortos, 806 feridos e afetando 478 municípios e 2,3 milhões de pessoas, conforme boletim da Defesa Civil do estado de 20 de agosto de 2024.

Eventos climáticos extremos, como ondas de calor e chuvas fortes, não são raros no sul do país, e houve uma série deles nos meses que antecederam a tragédia. Os eventos extremos foram intensificados pelas mudanças climáticas e exacerbados pelo fenômeno El Niño.

Marcelo Seluchi, coordenador do Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, Cemaden, diz que a semana de chuva era aguardada, mas não no volume registrado. A explicação está numa sobreposição de fenômenos climáticos que transformou a região central do Rio Grande do Sul num “alvo”.

Uma onda de calor estranha para o mês de maio no centro do Brasil causada por área de alta pressão funciona como uma “parede” e não deixa as frentes frias que vêm do Sul avançarem. Como houve uma sequência de frentes frias barradas, toda a água se precipitou no Rio Grande do Sul e causou chuvas por horas e horas consecutivas.

Ao mesmo tempo, ventos que chegam do Norte e transportam a umidade da Amazônia pelos chamados rios voadores encontraram o mesmo alvo.

6º – “Por que o Oceano Atlântico e Pacífico não se misturam?”

De acordo com o site “Live Science”, circularam nas redes sociais imagens que mostram uma divisão no oceano entre águas escuras e claras que seriam a “colisão” entre o Atlântico e o Pacífico. Os vídeos alegavam que os dois mares não se misturavam.

Apesar disso, as águas dos dois estão, na realidade, constantemente se misturando lentamente e a “divisão” entre os dois oceanos pode ser observada por conta de diferenças na temperatura, salinidade e composição, além de densidades distintas.

7 – “Por que Gusttavo Lima está sendo investigado?”

Em setembro deste ano, o cantor sertanejo Gusttavo Lima foi alvo da Operação Integration, mesma que prendeu Deolane Bezerra, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais que teria movimentado R$ 3 bilhões.

No processo, a autoridade Policial diz que a Balada Eventos e Produções LTDA, empresa de Gusttavo Lima, é responsável por ocultar valores provenientes de jogos ilegais da HSF Entretenimento Promoção de Eventos. A empresa teria ocultado R$ 4,9 milhões depositados em maio de 2023 e R$ 4,8 milhões, depositados em abril do mesmo ano, totalizando R$ 9,7 milhões; dentre outros valores menores recebidos de empresas de apostas.

Gusttavo Lima chegou a ter um avião apreendido. A defesa do cantor negou as acusações.

8º – “Por que o Sol está vermelho?”

Em setembro deste ano, o Sol apresentou uma coloração avermelhada nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. De acordo com o “Globo Rural”, o fenômeno foi resultado da combinação de camadas de poluição das queimadas no céu.

9º – “Por que o Irã atacou Israel?”

Em 1º de outubro, o Irã disparou mísseis balísticos contra Israel após o país comandado por Benjamin Netanyahu bombardear alvos do Hezbollah, organização apoiada por Teerã, no Líbano.

Foi o primeiro ataque direto do Irã desde abril, quando Teerã também alvejou bases israelenses em um ataque semelhante. Mas, em contraste com o ataque de abril, que também envolveu mais de uma centena de drones, a ofensiva de outubro foi feita exclusivamente com mísseis balísticos, que percorreram a distância entre o Irã e Israel em poucos minutos. O número de mísseis usados desta vez também foi maior.

Mas, tal como na ofensiva de abril, o ataque de outubro aparentemente não resultou em danos significativos em Israel, apesar da alegação do regime de Teerã de que “90%” dos mísseis teriam atingido seus alvos.

O confronto entre Israel e forças apoiadas pelo Irã vem aumentando nas últimas semanas. O ataque ocorreu no momento em que uma nova ofensiva terrestre israelense avançava no sul do Líbano, onde o Hezbollah tem forte presença. Em duas semanas, as forças militares de Jerusalém já mataram mais de mil libaneses, entre eles membros da cúpula do grupo radical, mas a maioria civis, segundo autoridades do país.

Israel diz que continuará a atacar o Hezbollah até que seja seguro que os cidadãos israelenses deslocados de casas próximas à fronteira com o Líbano possam retornar. O Hezbollah prometeu continuar a disparar foguetes contra Israel até que haja um cessar-fogo em Gaza com o Hamas, que também é apoiado pelo Irã.

A expansão das operações militares de Israel começou após o ataque do Hamas em 7 de outubro do ano passado, que deixou cerca de 1.200 israelenses mortos e 250 reféns. O conflito se intensificou após a resposta israelense, com uma operação em Gaza que já resultou em mais de 40 mil mortos, além de baixas em outros territórios como Líbano e Iêmen.

10º – “Por que o X [antigo Twitter] foi banido do Brasil?”

O X ficou indisponível no Brasil entre os dias 30 de agosto e 9 de outubro, quando o bloqueio do aplicativo foi decretado pelo ministro Alexandre de Moraes. Na ocasião, a Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) concordou com a medida. A plataforma que pertence ao magnata Elon Musk foi retirada do ar por fechar o escritório no País e não apresentar um representante legal.

Moraes e Musk são partes de uma rixa pública há meses, desde que o X descumpriu decisões judiciais do magistrado que determinaram o bloqueio de contas acusadas de disseminar notícias falsas e discursos de ódio.

A plataforma foi multada em R$ 18,3 milhões por não suspender perfis que deveriam ser derrubados por espalhar fake news, discurso de ódio e ataques às instituições democráticas.

O aplicativo recebeu ordem para pagar mais R$ 10 milhões por usar IPs dinâmicos que permitiram o acesso à rede social por usuários brasileiros nos dias 19 e 23 de setembro e uma outra multa foi aplicada à representante legal do X, Rachel de Oliveira, no valor de R$ 300 mil por dificultar o recebimento de intimações judiciais.

*Com informações do Estadão e da Deutsche Welle