Edição Da Semana

O Palmeiras enfrenta a Ferroviária neste domingo, às 18h30, no Allianz Parque, em partida válida pela 11ª rodada da fase de grupos do Paulistão 2023. Será uma boa oportunidade para os atacantes Dudu e Endrick, que ainda não marcaram nesse ano, quebrarem esse jejum de gols.

Depois da vitória do São Bernardo sobre o São Paulo, no último sábado, o Verdão passou a ser o segundo colocado do grupo D e, consequentemente, a segunda melhor campanha geral da competição. Assim, vai jogar para recuperar o posto que vem mantendo há algumas rodadas. Já a equipe de Araraquara está na luta contra o rebaixamento no estadual. Apesar de estar garantida no mata-mata, a equipe comandada por Abel Ferreira vai com força máxima para voltar à liderança.





Enquanto Rony já participou diretamente de sete gols do Alviverde, com cinco gols e duas assistências, e Raphael Veiga teve participação em nove, somando quatro gols e cinco assistências, Dudu e Endrick contam com apenas uma participação cada. O camisa 7 tem apenas uma assistência e o jovem do Verdão conta com um pênalti sofrido.

Além disso, a dupla Rony e Veiga tem sido fundamental nos últimos jogos do Palmeiras, sendo diretamente responsável pelos últimos quatro pontos conquistados fora de casa, nos confrontos contra o Água Santa e Corinthians, respectivamente.

​

​Com isso, os atacantes tentarão encerrar a seca de gols na temporada nessa partida contra a Ferroviária e ajudar o Alviverde a conquistar mais três pontos, garantindo a primeira colocação do grupo D e a melhor campanha geral do estadual após 11 rodadas disputadas até aqui.

