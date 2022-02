Safras corta previsão de exportação de soja do Brasil, mantém esmagamento

SÃO PAULO (Reuters) – As exportações de soja do Brasil deverão totalizar 80,5 milhões de toneladas em 2022, com um corte de 5 milhões de toneladas ante a estimativa de janeiro, de acordo com relatório da consultoria Safras & Mercado nesta sexta-feira.

A redução na oferta em função da quebra de safra pressionou a exportação de soja do Brasil, maior exportador global da oleaginosa, que no ano passado embarcou um recorde de 86,1 milhões de toneladas.

Por outro lado, a Safras manteve sua projeção de esmagamento de soja em 47,5 milhões de toneladas, em linha com a estimativa de janeiro. O processamento da oleaginosa ainda teria um crescimento de 2% ante 2021.

Reportagem da Reuters nesta sexta-feira mostrou que o processamento está recebendo suporte de exportações recordes de óleo de soja do Brasil para a Índia.

A consultoria trabalha com uma produção de farelo de soja de 36,55 milhões de toneladas, com elevação de 3%, enquanto as exportações subiriam 6% para 18,2 milhões de toneladas, enquanto o consumo interno está projetado em 18,3 milhões, alta de 2%.

A produção de óleo de soja deverá aumentar 3% para 9,65 milhões de toneladas, enquanto o Brasil deverá exportar 1,7 milhão de toneladas, com ganho de 3% sobre o ano anterior.

O consumo interno de óleo deve cair 2% para 8 milhões de toneladas, pressionado pelo menor uso para biodiesel após alteração no mandato de mistura no diesel, de acordo com relatório da consultoria.

O uso para biodiesel deve baixar 2% para 4,1 milhões de toneladas.

A Safras ainda indicou importações de 1 milhão de toneladas de soja em 2022, com aumento de 16% sobre o ano anterior.

(Por Roberto Samora)

