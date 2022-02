Safras corta estimativa para soja do Brasil; faz leve ajuste para cima no milho

SÃO PAULO (Reuters) – A colheita de soja do Brasil em 2021/2022 deve alcançar 127,17 milhões de toneladas, estimou nesta sexta-feira a consultoria Safras & Mercado, realizando um corte de cerca de 5 milhões de toneladas ante a estimativa anterior, divulgada em meados janeiro.

A avaliação considera mais perdas pela seca especialmente no Sul do Brasil e representa um recuo de 7,9% sobre a safra da temporada anterior no maior produtor e exportador global de soja.

As condições climáticas nos Estados da região Sul e em parte das lavouras do Mato Grosso do Sul voltaram a pesar nos números, disse a consultoria.

“O início dos trabalhos de colheita no Paraná e no Mato Grosso do Sul começa a revelar o tamanho dos problemas”, comentou o consultor Luiz Fernando Gutierrez Roque, em nota.

“No Rio Grande do Sul, é possível vermos antecipação do início dos trabalhos nas regiões mais afetadas pela seca.”

Por outro lado, o registro de temperaturas mais amenas e algumas chuvas que chegaram ao Rio Grande do Sul nas últimas duas semanas parecem ter ajudado as lavouras mais tardias, acrescentou a consultoria.

O destaque positivo fica com a elevação das produtividades médias esperadas para os Estados do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e São Paulo.

Já a produção de milho do Brasil em 2021/2022 deve alcançar 115,7 milhões de toneladas, leve alta ante a projeção anterior de 115,64 milhões, superando as 91,5 milhões de toneladas da temporada 2020/21, quando seca e geada afetaram a produção.

A área total de milho no Brasil deverá ocupar 21,3 milhões de hectares em 2021/22, apontando uma elevação de 0,8% frente a 2020/21.

Para a safra de verão 2021/22 a produção de milho foi revista para baixo novamente devido às perdas causadas pelo fenômeno climático La Niña, e agora está estimada em 20,297 milhões de toneladas, abaixo das 21,64 milhões de toneladas do ciclo passado.

O país espera uma recuperação na segunda safra, colhida no inverno.

A Safras sinaliza que a área da safrinha 2021/22 deverá aumentar 1,2% na comparação com 2020/21, atingindo 14,58 milhões de hectares, acima dos 14,561 milhões de hectares previstos em janeiro.

O analista Paulo Molinari salienta que houve um ajuste para cima nos números da safrinha em todos os Estados produtores de milho na comparação com os projetados em janeiro, quando a safra havia sido indicada em 82,051 milhões de toneladas.

“Agora a safrinha 2021/22 está sendo prevista em 83,341 milhões de toneladas, superando as 57,852 milhões de toneladas colhidas na temporada anterior”, disse.

(Por Roberto Samora)

