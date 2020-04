Safra/SC: maiores perdas com estiagem são em lavouras de batata, milho e feijão

São Paulo, 1 – A Secretaria de Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina atualizou a estimativa de prejuízos à safra do Estado com a prolongada estiagem, que afeta em especial a produção de milho e feijão. O maior impacto é observado nas plantações de batata, onde a produção deve diminuir 34% em relação ao ano anterior, chegando a 72 mil toneladas.

A safra de feijão será 6,7% menor, com a maior quebra na região de Campos de Lages. Já em relação ao milho, as perdas variam de região a região.

“Com 80% da primeira safra de milho colhida e toda segunda safra plantada, Santa Catarina espera uma redução de 10% na produção, fechando em 2,6 milhões de toneladas. As regiões mais prejudicadas são Campos de Lages e Curitibanos, onde está localizado Campos Novos, um dos maiores produtores de Santa Catarina”, disse a pasta, em nota.

Já os impactos na produção de soja são menores. “Cerca de 70% das lavouras catarinenses de soja já foram colhidas e devem ter uma queda de apenas 0,9% na produção devido a um aumento na produtividade nas regiões de Chapecó, São Miguel do Oeste e Canoinhas e pelo aumento de mais de 15 mil hectares na área plantada em todo o Estado.”

Para o milho silagem é esperada uma redução de 0,6% na produção, fechando em 9 milhões de toneladas.

Segundo informações do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Epagri/Ciram), em algumas regiões a média de chuvas está 550 mm abaixo da média histórica para o período, principalmente no Meio Oeste, Extremo Oeste, Planalto Sul e Planalto Norte. Durante o mês de março, os volumes de chuva acumulada também foram menores do que a média mensal para todas as regiões do Estado.