Safra recorde de trigo e estoques ajudarão Índia a atender à crescente demanda global

Por Mayank Bhardwaj e Rajendra Jadhav

NOVA DELHI (Reuters) – Colheitas abundantes e caixas de grãos transbordando ajudarão a Índia a atender às necessidades de importação de trigo dos principais compradores do mundo, à medida que a invasão russa à Ucrânia atinge os suprimentos da região do Mar Negro, disse um funcionário sênior do governo indiano.

A Índia, segundo maior produtor de trigo do mundo, está preparada para atender a qualquer demanda extra de trigo de compradores do sul e sudeste da Ásia, e também de países mais distantes na Europa, Ásia Ocidental e Norte da África.

A Ucrânia é um grande produtor de grãos, mas suas exportações foram interrompidas desde a invasão russa em fevereiro.

“O mercado indiano tem estoques suficientes, e a Índia está em uma posição confortável para atender solicitações dos países importadores de trigo”, disse Sudhanshu Pandey, servidor sênior do Ministério de Assuntos do Consumidor, Alimentos e Distribuição Pública, à Reuters em entrevista.

A nova safra de trigo da Índia está em andamento, com a produção deste ano vista em um recorde de 111,32 milhões de toneladas – tornando-se a sexta temporada consecutiva em que o país produz excedentes.

A Índia precisa de pelo menos 25 milhões de toneladas de trigo por ano para executar um programa de bem-estar alimentar.

Os estoques de trigo nos armazéns do governo totalizaram 19 milhões de toneladas em 1º de abril, disse Pandey, significativamente acima da meta de 7,46 milhões de toneladas.

