Safra inicia negociação na B3 de FIP de R$ 250 milhões destinado à energia solar

Estadão Conteúdo 27/08/2024 - 15:53

Com foco na transição energética para redução dos impactos nas mudanças climáticas, o Banco Safra lança nesta terça-feira, 27, na B3 o seu primeiro Fundo de Investimentos em Participações (FIP) de infraestrutura da Safra Asset. A captação do FIP Copérnico(COPN11) ocorreu durante o mês de julho, atingindo o lote adicional e conseguindo um montante de R$ 250 milhões. O fundo investirá em usinas solares e teve uma demanda 40% acima do limite da oferta.

De acordo com comunicado do banco, o objetivo do fundo é aplicar no subsetor de geração distribuída dentro do setor de energia solar.

“Atualmente, as usinas em operação do fundo geram aproximadamente 31 MWp de energia (megawatt peak, unidade de medida usada em energia solar). As usinas do FIP Copérnico Safra economizam aproximadamente 15 toneladas de CO2 de emissão de gases”, explica, em nota.

O COPN11 é tido como uma opção da Safra Asset para elevar participação em produtos alternativos e oferece aos investidores residentes no Brasil isenção de imposto de renda no rendimento e no ganho de capital, com distribuição de dividendos a partir de 2025.

Além disso, o FIP possui expectativa de retorno de IPCA mais taxa entre 9,5% e 10,5%, segundo a Safra Asset. Além do COPN11, a Safra Asset lançou em julho seu primeiro fundo de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), o JSCR1.