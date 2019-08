Safra global de café cresce 9,8% para 174,5 milhões de sacas, diz Embrapa

São Paulo, 30 – A produção mundial de café na safra 2018/19 atingiu 174,5 milhões de sacas de 60 kg, o que corresponde a um aumento de 9,8% em comparação com o período anterior (158,9 milhões de sacas). Os dados são do Observatório do Café, consórcio de pesquisa coordenado pela Embrapa Café, com base no Sumário Executivo do Café de agosto, publicado pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura.

Do total produzido em 2018/19, o café da espécie arábica representou 104 milhões de sacas, o que corresponde a 60% do total, enquanto o café robusta totalizou 70,5 milhões de sacas.

Em 2017/18, o mundo produziu 94,5 milhões de sacas de café arábica e 64,4 milhões de sacas de robusta.

O Brasil ocupou o primeiro lugar na produção global em 2018/19, com 61,6 milhões de sacas e correspondeu a 35,3% da mundial.

Em segundo lugar, destaca-se o Vietnã com 29 milhões de sacas, volume que representa 16,6% do que foi colhido no planeta e, em terceiro, a Colômbia, que registrou 14,3 milhões de sacas e foi responsável por 8,2% da safra mundial.