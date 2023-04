Safra gaúcha de arroz é estimada em 7,1 milhões de toneladas, diz Federarroz

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/04/2023 - 9:00 Compartilhe

São Paulo, 28 – A safra 2022/23 de arroz do Rio Grande do Sul deve somar 7,1 milhões de toneladas, segundo a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) com base em números do Instituto Rio-Grandense do Arroz (Irga). “Apesar da diminuição da safra na Fronteira Oeste devido ao problema da seca, temos um aumento de produtividade nas demais regiões, o que compensou uma parte da quebra desta região”, disse em nota o presidente da entidade, Alexandre Velho.

