Safra de soja em 2021 terá alta ante 2020 para recorde de 127,1 mi de t, diz IBGE

Rio, 10 – As produções de soja e do milho de primeira safra serão os principais responsáveis pela renovação do recorde de produção agrícola previsto para 2021, conforme o primeiro Prognóstico para a Safra Agrícola do próximo ano, divulgado nesta terça pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No prognóstico do IBGE, a safra de soja somará o recorde de 127,1 milhões de toneladas, 4,6% acima de 2020. Já o milho de primeira safra somará produção de 27,1 milhões de toneladas em 2021, alta de 1,7% ante 2020.

Já o milho de segunda safra deverá registrar queda de 5,4% na produção de 2021, para 70,2 milhões de toneladas.

Na safra encerrada em 2020, o IBGE projeta uma produção de 74,2 milhões para o milho de segunda safra, conforme o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de outubro. A projeção de outubro ficou 0,4% acima da de setembro. No total, a safra de milho deverá somar 100,9 milhões de toneladas.

