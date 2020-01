Safra de soja 2019/20 no PR está com 88% das áreas em boas condições, diz Deral

São Paulo, 7 – A safra de soja 2019/20 plantada no Paraná tem 88% das áreas consideradas em boas condições, informou o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, com base em avaliação realizada até a segunda-feira, 6. O desempenho representa avanço de um ponto porcentual em relação ao último balanço da entidade, divulgado em dezembro. Outros 10% das lavouras estão em condições médias e 2% são classificadas como ruins.

Dentre as fases de formação da oleaginosa, 53% está em frutificação, 28% em floração, 17% em desenvolvimento vegetativo e 2% em maturação. O plantio já foi concluído e a colheita ainda não começou.

No milho primeira safra, assim como na soja, o plantio está concluído e nenhuma das áreas foi colhida. Segundo o Deral, 90% das lavouras estão em boas condições e 10% em médias. Com relação às fases, 46% está na etapa de frutificação, 32% em floração, 14% em desenvolvimento vegetativo e 8% em maturação.

O feijão primeira safra tem 33% das áreas colhidas. De acordo com o levantamento do Deral, 91% das lavouras estão em boas condições e 9% em médias. Cerca de 43% das áreas estão em fase de maturação, 35% em frutificação e 22% em floração.

Quanto à segunda safra de feijão, o plantio foi iniciado e alcançou 3% das áreas. Do total semeado, 53% das áreas estão em boas condições e 47% em médias. Dentre os estágios da planta, 83% está em germinação e 17% em desenvolvimento vegetativo.