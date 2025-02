Safra de grãos recorde impulsiona Centro-Oeste a destoar do resto do País em 2025

O Centro-Oeste deverá caminhar na contramão do resto do País e ser a única região a apresentar uma aceleração econômica em 2025. O desempenho econômico regional deve ser impulsionado, sobretudo, pelo resultado agrícola. A safra de grãos 2024/2025 será recorde e pode alcançar 322,25 milhões de toneladas, o que significa um aumento de 8,1% na comparação com a de 2023/2024, prevê a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

A região, que já liderou o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no País em anos anteriores, vê uma retomada após um período de desaceleração devido a fatores climáticos adversos. Em segundo lugar a região Norte, com evolução de 2,7%. Nordeste (2% de avanço), Sul (1,8%) e Sudeste (1,6%) completam o ranking.

O avanço da riqueza na região é confirmado por dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), que mostram um crescimento expressivo no segmento private, o mais acelerado do Brasil. Na região, a média de crescimento do volume financeiro nos últimos três anos foi de 20,9%, segundo a Anbima. É o ritmo de alta mais acelerado do Brasil. No País, nesse período, o avanço foi de 9,3%. Acesse a reportagem completa e confira mais detalhes sobre o assunto e ainda um mapa interativo com o raio-X do crescimento econômico de cada um dos Estados do País.