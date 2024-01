Safra de cana 2023/2024 é a mais produtiva em 15 anos, afirma CTC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/01/2024 - 8:45 Para compartilhar:

São Paulo, 18 – A cana-de-açúcar na região Centro-Sul registra produtividade média de 87,6 toneladas por hectare de abril a dezembro desta safra 2023/24, 10 toneladas a mais do que a média das últimas 15 safras (77,2 toneladas por hectare). Os dados são do Portal do Benchmarking do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) e constam do boletim De Olho Na Safra, divulgado nesta quinta-feira, 18, em Piracicaba (SP).

As altas produtividades são consequência da excelente condição climática desta safra, com chuvas bem distribuídas e acima da média na maioria das regiões produtoras de cana.

No mês de dezembro último, a qualidade da matéria-prima (ATR) foi inferior a observada na safra passada, reflexo da melhor distribuição das chuvas durante os meses passados. Porém, no acumulado da safra, o ATR se manteve dentro da média das últimas 15 safras (134,5 kg/t).

A produtividade agrícola do mês de dezembro seguiu a mesma tendência do acumulado e se mostrou superior à observada na safra passada (81 t/ha nessa safra contra 69,8 t/ha na safra anterior).

Na safra 2023/2024, os destaques de produtividade ocorreram em Araçatuba, Piracicaba e São José do Rio Preto, que tiveram crescimentos de 37,3%, 25,2% e 25%, respectivamente, em relação à safra anterior.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias