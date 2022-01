Safra de café do Brasil deve crescer 16,6% com leve recuperação de lavouras, diz trading

NOVA YORK (Reuters) – O Brasil deverá produzir 63,2 milhões de sacas de café na safra 2022/23, um aumento de 16,6% em relação à temporada anterior, com cafezais mostrando uma relativa recuperação após as geadas e a seca do ano passado devido a melhores cuidados com as lavouras e bom tempo, disse uma importante trading nesta sexta-feira.

A exportadora de café Comexim, uma das maiores do país que é o maior produtor e exportador do grão, disse em um relatório que a situação logística está melhorando à medida que as alocações de reservas em navios e a disponibilidade de contêineres aumentam, mas as taxas de frete continuam caras.

(Reportagem de Marcelo Teixeira)

