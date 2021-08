Safra de algodão do Brasil deverá ter recuperação em 21/22, diz Abrapa

(.)

SÃO PAULO (Reuters) – A safra de algodão do Brasil deverá ter recuperação no ano que vem (temporada 2021/22), e o país em breve vai superar os Estados Unidos como maior exportador global da pluma e poderá passar a Índia como maior produtor, disse nesta sexta-feira o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), Júlio Cézar Busato.

Ele lembrou que o produtor brasileiro recuou no plantio em 2020/21, atingido pela queda de preços gerada pela pandemia. Mas, se imaginasse que a recuperação das cotações seria tão rápida e registrada ao longo da safra, a área não teria caído tanto.

O plantio de algodão do Brasil caiu para 1,37 milhão de hectares em 2020/21, ante 1,67 milhão na temporada anterior, conforme números da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

“Sessenta por cento do algodão brasileiro é de segunda safra, colhe a soja e planta algodão, isso não tem em lugar nenhum do mundo, disse Busato, citando um uma das vantagens competitivas do Brasil.

Segundo ele, com isso, o país conseguiu dobrar a produção em quatro anos e poderia repetir isso, superando a Índia como maior produtor mundial.

“Como podemos fazer isso novamente? O Brasil planta 38 milhões de hectares de soja e 1,6 milhão de hectares de algodão. Então se pegar emprestado mais 1,6 milhão, vamos nos tornar o maior produtor mundial”, comentou.

Em evento promovido pela consultoria Datagro, Busato considerou que o Brasil deverá ser o primeiro exportador mundial de algodão em “curto espaço de tempo”, superando os EUA, uma vez que tem área disponível para avançar e a qualidade cada vez ganha reconhecimento no mercado global.

“A mensagem do algodão é que agora nós estamos em briga de cachorro grande, e o cão está bravo com a gente porque estamos tomando mercado dele”, afirmou, em referência aos norte-americanos.

Sobre outra vantagem competitiva, o dirigente lembrou que a produtividade do algodão do Brasil consegue ser o dobro da registrada nos EUA, devido aos investimentos e condições de clima do país.

O avanço da produção e das exportações está também relacionado com a demanda da China, disse o presidente da Associação Nacional dos Exportadores de Algodão (Anea), Henrique Snitcovski, no mesmo evento.

Hoje o algodão brasileiro já representa 30% das importações da China, maior importadora do mundo, e há espaço para crescer, assim como em outros mercados de países asiáticos, comentou o presidente da Anea.

“O Brasil está no caminho certo para poder superar os novos desafios e atingir essa posição de maior exportador do mundo, tenho certeza que isso vai acontecer muito em breve”, comentou Snitcovski.

Conforme a Conab, as exportações brasileiras deverão atingir 2 milhões de toneladas em 2020/21, queda ante o recorde de 2,125 milhões da temporada anterior.

(Por Roberto Samora)

Veja também